Bölgesel Amatör Lig takımlarından İlimtepe Kullarspor ile Elit B Ligi’nde mücadele edecek olan Kocaelispor U-19 takımı Yuvacık Stadı’nda karşı karşıya geldi. Hayli tempolu ve çekişmeli geçen maç karşılıklı atılan 2’şer golle 2-2 sona erdi.
10 Ağustos 2019- Spor
İlimtepe Kullar ile Kocaeli U-19 2-2 berabere kaldı
Bölgesel Amatör Lig takımlarından İlimtepe Kullarspor ile Elit B Ligi’nde mücadele edecek olan Kocaelispor U-19 takımı Yuvacık Stadı’nda karşı karşıya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz