İlimtepe Kullar ile Kocaeli U-19 2-2 berabere kaldı

Bölgesel Amatör Lig takımlarından İlimtepe Kullarspor ile Elit B Ligi’nde mücadele edecek olan Kocaelispor U-19 takımı Yuvacık Stadı’nda karşı karşıya geldi. Hayli tempolu ve çekişmeli geçen maç karşılıklı atılan 2’şer golle 2-2 sona erdi.