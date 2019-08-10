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10 Ağustos 2019- Spor

Gölcük ve İnegöl 1-1’ine kızdı!..

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Gölcükspor, hazırlık maçları serisinde İnegölspor’u Şirinköy Stadı’nda konuk etti. Kırmızı Siyahlı ekip gergin geçen maçta rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
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Yeni sezon öncesinde Eriklitepe’de kamp yapan ve çalışmalarını İhsaniye Stadı’nda sürdüren Gölcükspor ikinci etap kamp çalışmalarının son hazırlık maçında, 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor’u konuk etti. Şirinköy Stadı’ndaki maça Kırmızı Siyahlı taraftarlar ilgi gösterdi. Karşılaşmayı Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcükspor Kulübü Başkanı Hüseyin Çardak ile birlikte izledi.

İKİ GOL DE PENALTIDAN

Maça iki takımda etkili bir futbolla başladı. Henüz 8. dakikada Gölcükspor’da Sercan ceza sahası içinde düşürülünce hakem Suat Tümer penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı da aynı futbolcu kullandı ve ağları buldu: 1-0. 21’de bu kez İnegölspor atağında, Gölcükspor defansının müdahalesine maçın hakemi Suat Tümer, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. İnegölspor’dan Yıldıray topu filelere gönderince maçta skor eşitlendi: 1-1.

GERGİN GEÇTİ

İlk yarının son anlarında, geçtiğimiz sezon Bayburt forması giyen Ali Kemal ile Gölcüksporlu Emre Yüksektepe arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. İkinci yarıda iki takım da aynı on birle sahaya çıktı. Futbolcular zaman zaman saha içinde tartışırken, teknik adamlar müdahale ederek, yatıştırmak zorunda kaldı. İkinci yarıda yine atak bir futbol oynayan iki takımın gol çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma ilk yarıda atılan penaltı golleriyle 1-1 tamamlandı. Gölcükspor dün yaptığı antrenmanın ardından bayram iznine çıktı. Yeşil Siyahlılar bayramın 4. günü toplanacak.

GÖLCÜKSPOR:1 İNEGÖLSPOR:1

STAT: Şirinköy Stadı

HAKEMLER: Suat Tümer***, Turgay Dönmez***, Yasin Demir***

GÖLCÜKSPOR: İlyas***, Volkan***(Dk. 77 Bahattin*), Yalçın**, Umut**, Selim*** (Dk. 63 Ali Mert**), Emre***, İsmail***, Batuhan***, Yücel** (Dk. 46 Barış**), Sercan***, Alihan**(Dk. 82 Efkan*)

İNEGÖLSPOR: Şener***, Enes**, Gökhan***, Serkan***, Görkem***, Cumhur*** (Dk. 67 Selimcan*), Ali Kemal**(Dk. 67 Tekin*), Hacı Mustafa** (Dk. 69 Ömer Faruk*), Niyazi**, Yıldıray*** (Dk. 81 Yasin*), Ahmet Hakan**

GOLLER: Dk. 8 Sercan (P) (Gölcük), Dk.21 Yıldıray (P) (İnegöl)

10 Ağustos 2019 - Spor

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