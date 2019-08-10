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10 Ağustos 2019- Spor

Taner Gülleri: İyi yoldayız

Gölcükspor Teknik Direktörü Taner Gülleri, İnegölspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede “Takımımız her geçen gün daha iyi duruma gidiyor. Takım içinde çok iyi bir huzur var. İnşallah bunu lige yansıtırız” dedi.
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Gölcükspor Teknik Direktörü Taner Gülleri ikinci etap çalışmalarının son hazırlık maçının ardından yaptığı değerlendirmede “Genel anlamda iyiyiz. Eksiklerimiz tabii ki var. Ama her geçen gün daha iyi duruma geliyoruz. Biz futbol oynamaya yönelik bir takımız. Futbolcularımızda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Lige kadar eksiklerimizi gidererek tam hazır duruma geleceğimizi düşünüyorum. Takım içinde inanılmaz güzel bir huzur var. Yönetim Kurulumuz ne vaat ettiyse her şeyi yerine getiriyor. Bayram öncesinde futbolcularımıza bayram harçlıklarını verdiler. Biz sporcularımıza bir arkadaş gibi davranıyoruz. İnşallah bunu lige yansıtırız” dile getirdi.

FORVET VE KANAT

Taner Gülleri açıklamasının devamında “Bir forvet ve bir kanat oyuncusu olmak üzere iki oyuncu daha alacağız. Biz en iyisini almayı düşünüyoruz. İki oyuncu geldi. Tunahan ile Bahattin. Onlarla ilgili kararı bayram dönüşünde vereceğiz. İzinli olacak futbolcularımızla bayram sonunda yeniden Gölcük Kavaklı Tesisleri’nde bir araya gelerek, çalışmalarımızı devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

10 Ağustos 2019 - Spor

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