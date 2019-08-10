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10 Ağustos 2019- Spor

İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası kuraları çekildi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası Futbol Turnuvasının fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimini İzmit Belediye Spor Müdürü Mithat Ağa gerçekleştirdi.
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İzmit Belediyesi tarafından Cephanelik Spor Tesisleri’nde 19-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvaya Süper Amatör 1.Lig ve Masterlar Ligi’nden toplam 12 takım katılacak. Turnuvanın açılış maçı 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü BekirpaşaMasterler ile Mertspor arasında oynanacak. Turnuva 27 Ağustos 2019 Salı günü 3.lük, 4.lük ve final maçıyla sona erecek.

TURNUVAYA 12 TAKIM KATILACAK

Cephanelik Spor Tesisleri’nde gerçekleşecek turnuvaya Bağdatspor, Kocaeli Güneşspor, İzmit Yenimahallespor, Başaranspor, AlikahyaBelediyespor, Hayat Kimya Masterlar, Çayırtepespor, İzmit Gültepespor, Mertspor, Bekirderespor, BekirpaşaMasterlar ve İzmit Masterlar olmak üzere 12 takım katılacak.

MİNİKLER FUTBOL ŞENLİĞİ

Ayrıca yine İzmit Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı İzmit Belediyesi Minikler Futbol Şenliği düzenlenecek. 22 Ağustos 2019 Perşembe günü Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda düzenlenecek futbol şenliğine 16 takım katılacak. Takımlar turnuvaya 9-10-11 yaş grupları ile katılabilecek. Turnuva saat 10:00’da oynanacak maçlarla başlayıp aynı gün saat 16:30’da oynanacak final maçı ile sona erecek.

MİNİKLER FUTBOL ŞENLİĞİNE 16 TAKIM KATILACAK

İzmit Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı Minikler Futbol Şenliği’ne ise ÇayırtepeGençlikspor, Bağçeşmespor, Çenesuyuplajyoluspor, Kocaeli Yenişehirspor, Tavşantepespor, Kocaeli Güneşspor, 41 Futbol Kulübü, Yeni Kocaelispor, Kocaelispor, Kocaeli Genç Spor, Yeşilovaspo, İzmit Belediyespor, İzmit Yahya Kaptan, Okanspor, İzmit Yıldızspor ve Bekirderespor olmak üzere 16 takım katılacak.

BAŞKANLIK KUPASI GRUPLARI VE FİKSTÜRÜ

A GRUBU

BekirpaşaMasterlar, Mertspor, AlikahyaBelediyespor

B GRUBU

ÇayırtepeGençlikspor, Kocaeli Masterlar, Bekirderespor

C GRUBU

Bağdaspor, Yenimahallespor, Gültepespor

D GRUBU

Başaranspor, Hayat Kimya Masterler, Kocaeli Güneşspor

MAÇLARIN FİKSTÜRLERİ

19 Ağustos 2019

BekirpaşaMasterlar – Mertspor Saat 19:00

ÇayırtepeGençlikspor – Kocaeli Masterlar Saat 20:30

20 Ağustos 2019

Bağdatspor – Yeni Mahallespor Saat 19:00

Başaranspor – Hayat Kimya Masterlar Saat 20:30

21 Ağustos 2019

Bekirderespor – Kocaeli Masterlar Saat 19:00

AlikahyaBelediyespor – Mertspor Saat 20:30

22 Ağustos 2019

Yenimahallespor – Gültepespor Saat 19:00

Hayat Kimya Masterlar – Kocaeli Güneşspor Saat 20:30

23 Ağustos 2019

BekirpaşaMasterlar – AlikahyaBelediyespor Saat 19:00

ÇayırtepeGençlikspor – Bekirderespor Saat 20:30

24 Ağustos 2019

Başaranspor – Kocaeli Güneşspor Saat 18:00

Bağdatspor – Gültepespor Saat 19:30

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MİNİKLER FUTBOL ŞENLİĞİ FİKSTÜRÜ VE GRUPLARI

A GRUBU

ÇayırtepeGençliksor, Bağçeşmespor, ÇenesuyuPlajyoluspor, Kocaeli Yenişehirspor

B GRUBU

Tavşantepespor, Kocaeli Güneşspor, 41 Futbl Kulübü, Yeni Kocaelispor

C GRUBU

Kocaelispor, Kocaeli Gençspor, Yeşilovaspor, İzmit Belediyespor

D GRUBU

İzmit Yahya Kaptan, Okanspor, İzmit Yıldızspor, Bekirderespor

MAÇLARIN FİKSTÜRLERİ 1.MAÇLAR

ÇayırtepeGençlikspor – Bahçeşmespor

ÇenesuyuPlajyoluspor – Kocaeli Yenişehirspor

Tavşantepespor – Kocaeli Güneşspor

41 Futbol Kulübü - Yeni Kocaelispor

Kocaelispor – Kocaeli Gençspor

Yeşilovaspor – İzmit Belediyespor

İzmit Yahya Kaptan – Okanspor

İzmit Yıldızspor - Bekirderespor

2.MAÇLAR

Kocaeli Yenişehirspor – ÇayırtepeGençlikspor

Bağçeşmespor – ÇenesuyuPlajyoluspor

Yeni Kocaelispor – Tavşantepespor

Kocaeli Güneşspor – 41 Futbol Kulübü

İzmit Belediyespor – Kocaelispor

Kocaeli Gençspor – Yeşilovaspor

Bekirderespor – İzmit Yahya Kaptan

Okanspor – İzmit Yıldızspor

3.MAÇLAR

Bağçeşmespor – Kocaeli Yenişehirspor

ÇayırtepeGençlikspor – ÇenesuyuPlajyolu

Kocaeli Güneşspor- Yeni Kocaelispor

Tavşantepespor – 41 Futbol Kulübü

Kocaeli Gençspor – İzmit Belediyespor

Kocaelispor – Yeşilovaspor

Okanspor – Bekirderespor

İzmit Yahya Kaptan – İzmit Yıldızspor

10 Ağustos 2019 - Spor

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