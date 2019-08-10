İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası kuraları çekildi

İzmit Belediyesi tarafından Cephanelik Spor Tesisleri’nde 19-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvaya Süper Amatör 1.Lig ve Masterlar Ligi’nden toplam 12 takım katılacak. Turnuvanın açılış maçı 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü BekirpaşaMasterler ile Mertspor arasında oynanacak. Turnuva 27 Ağustos 2019 Salı günü 3.lük, 4.lük ve final maçıyla sona erecek.
TURNUVAYA 12 TAKIM KATILACAK
Cephanelik Spor Tesisleri’nde gerçekleşecek turnuvaya Bağdatspor, Kocaeli Güneşspor, İzmit Yenimahallespor, Başaranspor, AlikahyaBelediyespor, Hayat Kimya Masterlar, Çayırtepespor, İzmit Gültepespor, Mertspor, Bekirderespor, BekirpaşaMasterlar ve İzmit Masterlar olmak üzere 12 takım katılacak.
MİNİKLER FUTBOL ŞENLİĞİ
Ayrıca yine İzmit Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı İzmit Belediyesi Minikler Futbol Şenliği düzenlenecek. 22 Ağustos 2019 Perşembe günü Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda düzenlenecek futbol şenliğine 16 takım katılacak. Takımlar turnuvaya 9-10-11 yaş grupları ile katılabilecek. Turnuva saat 10:00’da oynanacak maçlarla başlayıp aynı gün saat 16:30’da oynanacak final maçı ile sona erecek.
MİNİKLER FUTBOL ŞENLİĞİNE 16 TAKIM KATILACAK
İzmit Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı Minikler Futbol Şenliği’ne ise ÇayırtepeGençlikspor, Bağçeşmespor, Çenesuyuplajyoluspor, Kocaeli Yenişehirspor, Tavşantepespor, Kocaeli Güneşspor, 41 Futbol Kulübü, Yeni Kocaelispor, Kocaelispor, Kocaeli Genç Spor, Yeşilovaspo, İzmit Belediyespor, İzmit Yahya Kaptan, Okanspor, İzmit Yıldızspor ve Bekirderespor olmak üzere 16 takım katılacak.
BAŞKANLIK KUPASI GRUPLARI VE FİKSTÜRÜ
A GRUBU
BekirpaşaMasterlar, Mertspor, AlikahyaBelediyespor
B GRUBU
ÇayırtepeGençlikspor, Kocaeli Masterlar, Bekirderespor
C GRUBU
Bağdaspor, Yenimahallespor, Gültepespor
D GRUBU
Başaranspor, Hayat Kimya Masterler, Kocaeli Güneşspor
MAÇLARIN FİKSTÜRLERİ
19 Ağustos 2019
BekirpaşaMasterlar – Mertspor Saat 19:00
ÇayırtepeGençlikspor – Kocaeli Masterlar Saat 20:30
20 Ağustos 2019
Bağdatspor – Yeni Mahallespor Saat 19:00
Başaranspor – Hayat Kimya Masterlar Saat 20:30
21 Ağustos 2019
Bekirderespor – Kocaeli Masterlar Saat 19:00
AlikahyaBelediyespor – Mertspor Saat 20:30
22 Ağustos 2019
Yenimahallespor – Gültepespor Saat 19:00
Hayat Kimya Masterlar – Kocaeli Güneşspor Saat 20:30
23 Ağustos 2019
BekirpaşaMasterlar – AlikahyaBelediyespor Saat 19:00
ÇayırtepeGençlikspor – Bekirderespor Saat 20:30
24 Ağustos 2019
Başaranspor – Kocaeli Güneşspor Saat 18:00
Bağdatspor – Gültepespor Saat 19:30
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MİNİKLER FUTBOL ŞENLİĞİ FİKSTÜRÜ VE GRUPLARI
A GRUBU
ÇayırtepeGençliksor, Bağçeşmespor, ÇenesuyuPlajyoluspor, Kocaeli Yenişehirspor
B GRUBU
Tavşantepespor, Kocaeli Güneşspor, 41 Futbl Kulübü, Yeni Kocaelispor
C GRUBU
Kocaelispor, Kocaeli Gençspor, Yeşilovaspor, İzmit Belediyespor
D GRUBU
İzmit Yahya Kaptan, Okanspor, İzmit Yıldızspor, Bekirderespor
MAÇLARIN FİKSTÜRLERİ 1.MAÇLAR
ÇayırtepeGençlikspor – Bahçeşmespor
ÇenesuyuPlajyoluspor – Kocaeli Yenişehirspor
Tavşantepespor – Kocaeli Güneşspor
41 Futbol Kulübü - Yeni Kocaelispor
Kocaelispor – Kocaeli Gençspor
Yeşilovaspor – İzmit Belediyespor
İzmit Yahya Kaptan – Okanspor
İzmit Yıldızspor - Bekirderespor
2.MAÇLAR
Kocaeli Yenişehirspor – ÇayırtepeGençlikspor
Bağçeşmespor – ÇenesuyuPlajyoluspor
Yeni Kocaelispor – Tavşantepespor
Kocaeli Güneşspor – 41 Futbol Kulübü
İzmit Belediyespor – Kocaelispor
Kocaeli Gençspor – Yeşilovaspor
Bekirderespor – İzmit Yahya Kaptan
Okanspor – İzmit Yıldızspor
3.MAÇLAR
Bağçeşmespor – Kocaeli Yenişehirspor
ÇayırtepeGençlikspor – ÇenesuyuPlajyolu
Kocaeli Güneşspor- Yeni Kocaelispor
Tavşantepespor – 41 Futbol Kulübü
Kocaeli Gençspor – İzmit Belediyespor
Kocaelispor – Yeşilovaspor
Okanspor – Bekirderespor
İzmit Yahya Kaptan – İzmit Yıldızspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz