Kartepe’de “Şampiyon” belli olacak

Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kulüpler Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kartepe Kulüpler Arası Futbol Turnuvası’nda sona yaklaşılıyor. “En Büyük Şampiyonluk Centilmenliktir” diyerek Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği Kartepe Kulüpler Arası Futbol Turnuvası, Derbent Stadı’nda oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Bu yıl 4 grupta 16 takımın mücadele ettiği turnuvanın grup maçları sona erdi.
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 15-16 AĞUSTOS’TA OYNANACAK
Kartepe Kulüpler Arası Futbol Turnuvası’nda çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu. Karşılaşmalar 15 Ağustos’ta Derbent Stadı’nda yapılacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Ateşspor-Şirinspor
Derbentspor-Eşmespor
Suadiyespor-Nusretiyespor
Avluburunspor-Karatepespor
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