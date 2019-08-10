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Milli Piyango da özelleşti

Milli Piyango'nun özelleştirilmesinde en iyi teklifi 9 milyar 320 milyon lira ile Sisal - Şans Ortak Girişimi verdi.
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Türkiye Varlık Fonu'nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için açık teklif alma süreci tamamlandı. Net bugünkü değer bazında en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon lira tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla Sisal - Şans Ortak Girişimi verdi.

Türkiye Varlık Fonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Varlık Fonu'nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için açık teklif alma süreci tamamlanmıştır. Net bugünkü değer bazında en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon lira tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla Sisal - Şans Ortak Girişimi vermiştir. Kamuya azami fayda sağlanmasının gözetildiği teklif alma sürecinde Sisal - Şans Ortak Girişimi'nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılatın net bugünkü değeri 28 milyar 119 milyon liradır."

Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu'nun, Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ’nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A'nın yüzde 49 katılımıyla oluştuğu belirtilerek, "Değerlendirme sürecinde net bugünkü değer, asgari hasılat taahhüdü ve bu hasılat üzerinden işletmecinin alacağı asgari komisyon oranının yanı sıra katılımcıların şans oyunları alanındaki deneyimi, finansal yeterliliği ve teknik altyapı kriterleri de dikkate alınmıştır. Türkiye Varlık Fonu tarafından yürütülen süreçte Doğan - Intralot Ortak Girişim Grubu, SAZKA Group a.s. ve IGT Austria GmbH tarafından da teklif verilmiştir. Süreç, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ile Sisal - Şans Ortak  Girişim Grubu’nun ilgili hizmet alım sözleşmesinin imzalanmasıyla tamamlanacak ve kamuoyuna açıklama yapılacaktır" denildi. DHA

Dün 12:28 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(3)
03

Rambo - Milli piyangoyla işim olmaz en güzeli alın teri

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 10 Ağustos 16:10
02

Babacan - Piyango bileti pek almazdım bundan böyle ebedi almam Demirören'in ne tüpünü nede benzinini zaten almıyorum benden boykot sizlerde aynını yapın

Yanıtla . 13Beğen . 2Beğenme 10 Ağustos 13:36
01

Metin - ülkeme hiç bir faydası olmaz bu paranın 3 günde bitirirler dünyayı küresel gücler esir almış ülkemizide yerel ve yabancı ortaklı işbirlikçileri esir almış bütün kaymak onlara halk sadece onların besin kaynağı ve sömürülen kesim.ne güzel adalet

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 10 Ağustos 12:47
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