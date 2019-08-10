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10 Ağustos 2019- Spor

"Hepinize büyük iş düşüyor"

Kocaelispor taraftarının her daim büyük fedakârlıklarla takımını desteklediğini söyleyen başkan Büyükakın, “Soğuk sıcak yağmur kar demeden Kocaelispor’un başarısı için sizlerde tribünlerde ter döktünüz” dedi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Hodri Meydan taraftar grubu başkanı Ertuğrul Derya ve yeni yönetimini makamında konuk etti. Taraftar grubu üyeleri, Büyükakın’a, Kocaelispor için ortaya koyduğu tüm çalışmalar için teşekkür etti. Yeşil siyahlı renklerin hak ettiği yer olan Süper Lige ulaşması için kent genelindeki sahiplenmenin önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın, Hodri Meydan grubuna ziyaretleri için teşekkür ederken, “Oluşan yeni yönetiminizi başarılar diliyorum. Kocaelispor’a sahip çıkılması noktasında sizlere de büyük görev düşüyor. Kurumsallaşmış bir kulüp yönetimi ne kadar elzemse taraftar grubunun da bir o kadar organize olmasının önemine inanıyorum. Taraftarların takımına karşı duyacağı aidiyet hissinin güçlendirilmesi için de kent genelinde çalışma yapmasının gereğine inanıyorum” dedi.

10 Ağustos 2019 - Spor

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