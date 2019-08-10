Bu kentin gücü hiç mi yok?

CEVAP BEKLENİYOR
Kocaeli’ne de stat yapıldı. Kocaeli ile anılan İsmetpaşa’nın adı yeni stada verilmedi, Kocaelispor’un logosu stada basılmadı. Yönetmelik, “Devlete ait olan statların üst kullanım hakkını alan kulüp kulübe logosunu basabilir diyor. Orası tamam da, isim neden değiştirildi? Çöp fabrikasının arkasına yapılan Yeni Kocaeli Stadı neden İsmetpaşa değil? Sakarya Stadı’nın üst kullanım hakkı Sakaryaspor’a mı ait? Bu sorunun cevabı bekleniyor.
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Yorumlar
(2 )
Izmitli - kocaelide doğmuş burada büyümüş aslen buralı olmayanları milletvekili seçerseniz tabiki sahibiniz olmaz bu bütün partiler için geçerlidir
Manav - İzmit te meşale yakıldı
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