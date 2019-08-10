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Dün 12:33 TSİ- Spor G: Dün 12:39 TSİ

Bu kentin gücü hiç mi yok?

Samsun’a yeni stat yapıldı, kulüp ile özdeşleşmiş isim değişmedi, kulübün logosu 19 Mayıs Stadı’na basıldı. Eskişehir’e yeni stat yapıldı, eski stadın adı değişmedi ve Atatürk Stadı’na kulübün logosu basıldı.  Sakarya’ya yeni stat yapıldı, eski stadın adı “Atatürk” yeni stada da verildi.
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CEVAP BEKLENİYOR

Kocaeli’ne de stat yapıldı. Kocaeli ile anılan İsmetpaşa’nın adı yeni stada verilmedi, Kocaelispor’un logosu stada basılmadı. Yönetmelik, “Devlete ait olan statların üst kullanım hakkını alan kulüp kulübe logosunu basabilir diyor. Orası tamam da, isim neden değiştirildi? Çöp fabrikasının arkasına yapılan Yeni Kocaeli Stadı neden İsmetpaşa değil? Sakarya Stadı’nın üst kullanım hakkı Sakaryaspor’a mı ait? Bu sorunun cevabı bekleniyor.

Dün 12:33 TSİ - Spor

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Yorumlar

(2)
01

Izmitli - kocaelide doğmuş burada büyümüş aslen buralı olmayanları milletvekili seçerseniz tabiki sahibiniz olmaz bu bütün partiler için geçerlidir

Yanıtla . 29Beğen . 2Beğenme 10 Ağustos 12:51
02

Manav - @Izmitli 01 nolu yoruma cevabı: İzmit te meşale yakıldı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Ağustos 08:39

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