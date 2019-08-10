Gölcükspor yönetimi ödeme yaptı

Gölcükspor’daBaşkan Hüseyin Çardak ve yönetimi, takımın çalışmalarından ve özverilerinden memnun olduğunu belirtti ve Kırmızı Siyahlıların bayrama huzurlu ve mutlu girmelerini sağlayabilmek için ödeme yaptı. Yapılan ödemelerle yüzü gülen Kırmızı Siyahlılar bayramın dördüncü günü toplanacak.

UZUNER: HER ŞEY YOLUNDA

Öte yandan Gölcükspor’da Sportif Direktör Ömer Faruk Uzuner, çalışmalar hakkında bilgi verdi ve “Takımımızda her şey yolunda gidiyor. Herkes özverili bir şekilde çalışıyor. Gölcük ve Kocaeli camiasına yakışacak bir takım olma yolunda hızla ilerliyoruz. Başkanımız ve yönetimimiz de sağ olsun bayram öncesi takıma ödeme yaptı. Bayram izninden motive bir şekilde geldikten sonra tamamen lige odaklanacağız” dedi.