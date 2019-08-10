Kaleci Tümay, Polonya Korycin’de!..

Kocaeli’nin başarılı kalecilerinden ve forma giydiği kulüplerin değişmez ismi olan Tümay Yavuz, Polonya 4. Lig takımlarından Kora Korycin ile anlaştı. Öğretmenlik yapmak için Polonya’ya giden yıldız kaleci, bir tanıdığının vasıtası ile Korycin takımı ile antrenmanlara başladı. Tümay’ın performansına hayran kalan Polonyalılar genç kaleci ile sözleşme yapılmasına karar verdi. Lisans işlemleri devam eden Tümay’ın bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta itibari ile forma giyebileceği belirtildi.