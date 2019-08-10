Kocaeli’nin başarılı kalecilerinden ve forma giydiği kulüplerin değişmez ismi olan Tümay Yavuz, Polonya 4. Lig takımlarından Kora Korycin ile anlaştı. Öğretmenlik yapmak için Polonya’ya giden yıldız kaleci, bir tanıdığının vasıtası ile Korycin takımı ile antrenmanlara başladı. Tümay’ın performansına hayran kalan Polonyalılar genç kaleci ile sözleşme yapılmasına karar verdi. Lisans işlemleri devam eden Tümay’ın bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta itibari ile forma giyebileceği belirtildi.
Dün 12:35 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 12:37 TSİ
Kaleci Tümay, Polonya Korycin’de!..
Kocaeli’nin başarılı kalecilerinden ve forma giydiği kulüplerin değişmez ismi olan Tümay Yavuz, Polonya 4. Lig takımlarından Kora Korycin ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz