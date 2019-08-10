İlimizin başarılı kalecilerinden, geride bıraktığımız sezon Belediye Derincespor ile Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşayan Ahmet Demirbaş, Balıkesir ekiplerinden Edremit Belediyespor ile anlaştı. Yetenekli eldiven “İki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Sakatlıksız, belasız bir sezon olur inşallah” dedi. 1994 doğumlu kaleci futbola 11 yaşında Gölcükspor’da başladı. 8 sezon aralıksız Kırmızı Siyahlı kaleyi koruyan Ahmet, 1 yıl Çayırovaspor’da oynadıktan sonra 2015’ten geride bıraktığımız sezon sonuna kadar Belediye Derincespor’un başarısı için ter döktü.
Dün 12:36 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 12:38 TSİ
Ahmet Demirbaş Edremit’e gitti…
İlimizin başarılı kalecilerinden, geride bıraktığımız sezon Belediye Derincespor ile Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşayan Ahmet Demirbaş, Balıkesir ekiplerinden Edremit Belediyespor ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz