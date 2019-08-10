Kocaelili Judocularımız, Erzurum Palandöken’de Ümit Kadın Milli Takım ile beraber hazırlık kampındalar. Ümit Judocular Kazakistan’da yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi; kuvvet, dayanıklılık ve randori antrenmanlarıyla kondisyon depoluyor. Kazakistan’ın Almati kentinde Eylül ayında yapılacak Ümitler Dünya Judo Şampiyonası öncesi, kadın Milli takım aday kadrosu Erzurum Palandöken’de kampa alındı. 24 Ağustos tarihine kadar sürecek kamp döneminde judokalar; Merve Azak, Sıla Ersin, Müberra Güneş, Buketnur Karabulut’un yanı sıra Ümit Judo Kadın milli takımından Hanife Özcan, Ayten Mediha Yeksan, Duygu Dirgen, Habibe Afyonlu, Ecre Alayıldız, Özlem Yıldız, Doğa Sevgi Süren, Ayşenur Budak, Hümeyra Şeras, Hatice Vandemir, Dilan Cam, İlayda Merve Koçyiğit, Hilal Öztürk, Kübra Konuk, ŞilanBitgin, Ezgi Karademir ve Eda Karademir yer aldı.
Dün 12:37 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 12:38 TSİ
Judocular, Dünya Şampiyonası kampında
Kocaelili Judocularımız, Erzurum Palandöken’de Ümit Kadın Milli Takım ile beraber hazırlık kampındalar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz