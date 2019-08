İyi bayramlar Körfez’im!

14 Temmuz’da yeni sezon öncesi hazırlıklarına başlayan Kocaelispor’da, Kartepe kampı sona ermiş ve Yeşil Siyahlılar Körfez İlçe’deki Burunga Tesisleri’ne inmişti. Burada 4 antrenman yapan Kocaelispor’da futbolcular sabah hafif bir yenileme antrenmanı yaptıktan sonra bayram iznine çıktı. Salı akşamı toplanacak olan Yeşil Siyahlılar yapacağı bu izinle dinlenme fırsatı da bulacak

KORUKIR MEZARLIK ZİYARETLERİNE GİTTİ

İzin öncesi tesislerde bayramlaşan teknik ekip ve futbolcular Salı günü buluşmak üzere vedalaştı. Teknik Direktör Engin Korukır akraba mezarlıklarını ziyaret ederken, futbolcular ise memleketlerinin ve evlerinin yolunu tuttu. Öte yandan 20 Ağustos’ta Sakarya Atatürk Stadı’nda Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor’un 2 gün sonra, 22 Ağustos Perşembe günü de İzmit’te maç yapabileceği belirtildi. İki takımın da programında bir değişiklik olmazsa İzmit’teki maç 22 Ağustos’ta Kocaeli Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak.

TALHA MAYHOŞ: BAŞARILI OLACAĞIZ

Kocaelispor’un yeni futbolcularından, etkili orta saha oyuncusu Talha Mayhoş takımda her şeyin yolunda gittiğini belirtti ve Sakaryaspor ile oynanacak olan maçın her iki kulüp için de yararına olacağını ifade etti. Profesyonel futbolda böylesi maçların her zaman yaşanabileceğinin altını çizen Sakaryalı futbolcu, iyi futbolcu grubu ve teknik ekip ile başarıyı yakalayacaklarını inandığını belirtti.