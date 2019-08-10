Kızlara ‘Muhammed Ali’ formülü

SALONDA ÇALIŞIYORLAR
Alemdaroğlu, kondisyon çalışmalarını öle spor salonunda sürdürürken “Ağırlık çalışması bir sporcunun vücut kompozisyonunu geliştirir, gücünü, hızını ve patlayıcılığını artırır. Sezon öncesi yoğun hazırlık döneminde ağırlık çalışmalarına başladık. En güçlüsü, en iyisi olmaya hazırız” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz