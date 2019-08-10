10 Ağustos 2019- Spor

Kızlara ‘Muhammed Ali’ formülü

Türkiye Kadınlar 1.Futbol Ligi’ne yükselen ve yeni sezon hazırlıklarını aralıksız olarak devam ettiren Kocaeli bayan Futbol Kulübü, adeta ‘Dişi Rambolar’ gibi hazırlanırken, teknik adam Hasan Alemdaroğlu sporcularını, efsane sporcu Muhammed Ali’nin “Büyük bir şampiyon olmak için en iyi olduğuna inanmalısın” sözleriyle motive ediyor.