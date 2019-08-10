Büyükakın: Ortada kesinleşmiş bir proje, verilmiş bir yatırım kararı yok

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Yahya Kaptan Üst Yönetimi Başkanı Ahmet Yavuz, ve Yuvam Üst Yönetimi Başkanı Adem Elbaş ile yönetimlerinin yanı sıra Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Ali Arslan ve önceki dönem AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ı makamında konuk etti. Konuklarıyla kenti ve ülkeyi yakından ilgilendiren konular üzerine değerlendirmeler yapan Başkan Büyükakın, raylı sistemlerin kentin gelişimine katacağı değeri de vurguladı. Alikahya bölgesine gidecek tramvay projesi hakkında da özel bir TV kanalında açıklamalar yapan Başkan Büyükakın, birçok konuda önemli konuya değindi.

"50 BİN YOLCUNUN GİTMESİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"

"İzmit Merkezi’ndeki Akçaray tramvay hattının uzama çalışmaları devam ediyor” diyerek Yuvam ve Yahya Kaptan üst yönetimlerine bilgi aktaran Başkan Büyükakın, "Kuruçeşme’ye kadar uzanacak tramvay hattının inşaatı sürüyor. Diğer bir hat olan Mehmet Ali Paşa bölgesinden şehir hastanesine kadar uzayacak bir hattımız var. Şehir hastanesinin günlük 50 bin yolcunun gitmesi öngörülmektedir. Bir başka hat ise bizim ciddi bir yolculuk beklediğimiz yeni Alikahya’daki Kocaeli Stadyumuna doğru olacak. Yeni adliye binası da EDOK komutanlığından alınan bölgeye gelecek. Adliye binasının oraya taşınması durumunda da çok ciddi bir trafik oluşacak” açıklamasını yaptı.

"SONUÇTA KESİNLEŞMİŞ BİR HAT YOK"

"Alikahya bölgesi, Kocaeli Stadyumu ve adliye nedeniyle tramvay hattımız o bölgeye gitmek zorunda” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bu hattın Yahya Kaptandan aşağı doğru inip Sembol Alışveriş Merkezine oradan yukarı çıkıp fabrikalar bölgesinden erişeceği mi yoksa terminalin arka tarafından Alikahya bölgesine gideceği mi konusunda alternatif güzergâh çalışmaları devam ediyor. Sonuçta kesinleşmiş bir hat yok. Sembol AVM tarafından gitmesi durumunda orada ağaçlandırılmış bir alan var. O bölgede bazı ağaçların kesilmesi endişesi taşıyan o bölgedeki vatandaşlarımız var. O bölgedeki vatandaşlarımızla konuşulmadan veya başka yerden geçecekse o bölgedeki insanımızla da konuşulmadan bir proje yapılma ihtimali yok. Ama şu anda konuşacak kesinleşmiş veya kararı verilmiş bir proje yok. Şuradan geçebilir diye kara kalem çalışmaları var, kesin uygulama projesi yok. Bunlar gerçekleşmeden bir tartışma başlatmak gereksiz olacaktır” şeklinde konuştu.

“SADECE ALTERNATİF GÜZERGÂH ÇALIŞMALARI VAR”

Başkan Büyükakın sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Yahya Kaptan bölgesindeki vatandaşlarımız rahat olsunlar. Ortada kesinleşmiş bir proje yok, verilmiş bir yatırım kararı yok. Eğer oradan geçmesi için daha somut bir durum oluşursa o zaman kendileriyle oturulur, konuşulur. Ama şu an da orada bir projemiz yok. Alınmış bir yatırım kararımız yok. Sadece alternatif güzergâh çalışmaları var. Biri o bölgeden diğeri de terminalin arka tarafından Alikahya, adliye ve Kocaeli Stadyumu’na ulaşması için alternatif güzergâh çalışması var. Ancak şehir hastanesine gidecek hattımızın güzergahı netleşti ve uygulama projeleri yapılıyor.”