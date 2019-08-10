Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, sosyal medya hesabından Yuvacık Barajı etrafına bırakılmış çöplere dikkat çekti. Doğanın ortasına bırakılmış çöpleri paylaşan Yeşildal, “Bu memleket bizim. Kocaelimizin Cennet güzellikleri ve halimiz. Yuvacık Barajı. Geleceğimize acıyalım lütfen...” notunu ekledi. Yeşildal, eşsiz doğası ile Kocaeli’ye adeta nefes aldıran Yuvacık’a yapılan bu saygısızlığa karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.
Dün 13:06 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 16:05 TSİ
Geleceğimize kıymayalım!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, sosyal medya hesabından Yuvacık Barajı etrafına bırakılmış çöplere dikkat çekti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Mustafa - Çevreyi bu sekilde kirletenlerin bir teröristen ne farkı var? Ikisi de bu ülkeye ihanet etmiyor mu?
Amele - Cenneti ,cehenneme dönüştürmekte üstümüze yok .maaşallah yiyip,içip pisliğimizide bırakıyoruz.yarında kurban keseriz.oh ne alâ yaratıklarız.sonra,Allah'ım sen bizi cennetine koy.tabii hemen ,başka bişey????
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.