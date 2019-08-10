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Geleceğimize kıymayalım!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, sosyal medya hesabından Yuvacık Barajı etrafına bırakılmış çöplere dikkat çekti.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, sosyal medya hesabından Yuvacık Barajı etrafına bırakılmış çöplere dikkat çekti. Doğanın ortasına bırakılmış çöpleri paylaşan Yeşildal, “Bu memleket bizim. Kocaelimizin Cennet güzellikleri ve halimiz. Yuvacık Barajı. Geleceğimize acıyalım lütfen...” notunu ekledi. Yeşildal, eşsiz doğası ile Kocaeli’ye adeta nefes aldıran Yuvacık’a yapılan bu saygısızlığa karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Ali Yeşildal

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Yorumlar

(2)
02

Mustafa - Çevreyi bu sekilde kirletenlerin bir teröristen ne farkı var? Ikisi de bu ülkeye ihanet etmiyor mu?

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 11 Ağustos 09:36
01

Amele - Cenneti ,cehenneme dönüştürmekte üstümüze yok .maaşallah yiyip,içip pisliğimizide bırakıyoruz.yarında kurban keseriz.oh ne alâ yaratıklarız.sonra,Allah'ım sen bizi cennetine koy.tabii hemen ,başka bişey????

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 10 Ağustos 15:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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