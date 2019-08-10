Jandarmadan kaçak alkol ve sigara operasyonu 4 gözaltı

İzmit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak sigara ile kaçak içki ele geçirdi. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucu İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Akmeşe Cumhuriyet Mahallesinde iki ayrı noktada yapmış oldukları aramada 2 bin 200 paket bandrolsüz makaron, 40 kilogram tütün ile yurda yasak yollarla sokulmuş ve üretilmiş 107 litre viski, 294 litre votka ve 87 litre rakı ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.