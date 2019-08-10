İzmit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak sigara ile kaçak içki ele geçirdi. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucu İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Akmeşe Cumhuriyet Mahallesinde iki ayrı noktada yapmış oldukları aramada 2 bin 200 paket bandrolsüz makaron, 40 kilogram tütün ile yurda yasak yollarla sokulmuş ve üretilmiş 107 litre viski, 294 litre votka ve 87 litre rakı ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Dün 13:16 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 14:55 TSİ
Jandarmadan kaçak alkol ve sigara operasyonu 4 gözaltı
İzmit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Akmeşe’de düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan alkol, tütün ve filtre ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz