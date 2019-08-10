Vali Aksoy: Bayram günü hüzün gününe dönüşmesin

Her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı arifesinde de Vali Hüseyin Aksoy ve kent protokolü Bağçeşme Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlik ziyaret programına Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkan Vekili Harun Yıldızlı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi Nurettin Recep Sağlık katıldı. Protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Ardından İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından dua edildi.

Aksoy uyardı

Şehitlik ziyaretinin ardından konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Kurban Bayramı Arifesi’nde şehitlerimizi ziyaret etmek için buradayız. Şehitlerimize şükran duygularımızı ifade etmek için ziyaretimizi gerçekleştirdik. Tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Herkesin Kurban Bayramını kutluyorum. İstisnada olsa bayram sabahlarında silah atılıyor. Sevincimizi silah atarak ortaya koymamalıyız. Herkes bayramın önemini kavrayarak hareket etmeli. Trafik kurallarına uyulmalı. Emniyet kemeri takılmalı. Bayram günü hüzün gününe dönüşmesin. Bayramı bayram tadında yaşayalım" dedi.