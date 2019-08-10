İnşaatta hareketlilik sinyalleri gelmeye başladı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2019 Temmuz Ayı Raporu’nu açıkladı. Faaliyette son 15 ayın en yüksek endeks değeri elde edilse de faaliyetin hâlen eşik değerin altında olması istenilen düzeyden uzak olduğunun göstergesi oldu. Önceki yılın aynı dönemine göre Güven Endeksi’ndeki görece yüksek düşüş, inşaat sektörünün hâlihazırda yaşadığı darboğazın devam ettiğine işaret etti.