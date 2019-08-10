Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı'nda tüm Türkiye’de büyük bir turizm hareketinin yaşanacağını belirterek, "Bu bayramda da geçen bayram olduğu gibi yaklaşık 10 milyon kişinin turizm hareketine katılmasını bekliyoruz. Kurban Bayramı döneminde 10 milyar TL'nin üzerinde bir hacim oluşmasını öngörüyoruz" dedi.
Dün 13:41 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Dün 13:43 TSİ
Bayramda 10 milyon kişi, 10 milyar TL'lik tatil yapacak
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı'nda tüm Türkiye’de büyük bir turizm hareketinin yaşanacağını belirterek, "Bu bayramda da geçen bayram olduğu gibi yaklaşık 10 milyon kişinin turizm hareketine katılmasını bekliyoruz. Kurban Bayramı döneminde 10 milyar TL'nin üzerinde bir hacim oluşmasını öngörüyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz