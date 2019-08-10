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Dün 13:41 TSİ- Ekonomi G: Dün 13:43 TSİ

Bayramda 10 milyon kişi, 10 milyar TL'lik tatil yapacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı'nda tüm Türkiye’de büyük bir turizm hareketinin yaşanacağını belirterek, "Bu bayramda da geçen bayram olduğu gibi yaklaşık 10 milyon kişinin turizm hareketine katılmasını bekliyoruz. Kurban Bayramı döneminde 10 milyar TL'nin üzerinde bir hacim oluşmasını öngörüyoruz" dedi.
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı'nda tüm Türkiye’de büyük bir turizm hareketinin yaşanacağını belirterek, "Bu bayramda da geçen bayram olduğu gibi yaklaşık 10 milyon kişinin turizm hareketine katılmasını bekliyoruz. Kurban Bayramı döneminde 10 milyar TL'nin üzerinde bir hacim oluşmasını öngörüyoruz" dedi.

Dün 13:41 TSİ - Ekonomi

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