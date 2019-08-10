Son günlerde artan pitbull saldırıları vatandaşların tepkisine neden olurken, bakılmasının dahi yasak olduğu Türkiye'de verilen net ceza belli oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Bölge Müdürlüğü; pitbull terrier, japanese tosa, dogo argentino, fila crasilerio ve bu ırkların melezlerinin ülkeye girişinin, üretilmesinin, sahiplenilmesinin, satışının, reklamının yapılmasının, takas edilmesinin, sergilenmesinin ve bulundurulmasının yasak olduğunu hatırlattı. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasaklandığı kaydedilen bu ırkları beslediği tespit edilenlerin, ilgili yasa gereği hayvan başına 7 bin 802 lira para cezasıyla cezalandırılacağı ve hayvanlara el konacağı vurgulandı.
Dün 14:08 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 16:07 TSİ
Pitbull besleyene para cezası!
Başta pitbull olmak üzere tehlike arz eden 4 köpek ırkını dolaylı veya doğrudan bulunduranlara, 7 bin 802 lira para cezası uygulandığı bildirildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(3 )
İzmitli - Pitbulu ile beraber aynı hücreye koyun. Yemek su vermeyin pitbulu acıkınca sahibini yesin. Herkesin elinde bir köpek. Umuttepe hastanesinin kapı önü köpek dolu. Al evinde besle kardeşim. İnsan hastanesi orası köpek hastanesi değil.
Rambo - O ceza yemez daha çok olması lazim
Notname - Hayvanı nasıl yetistirirsen ole alısır pitbull besleyenlere ceza degil pitbull saldırısı yapanlara ceza gelmeli
Hayvancıl - Yerinde bi uygulama cezalar artsın inşallah
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.