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Pitbull besleyene para cezası!

Başta pitbull olmak üzere tehlike arz eden 4 köpek ırkını dolaylı veya doğrudan bulunduranlara, 7 bin 802 lira para cezası uygulandığı bildirildi.
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Son günlerde artan pitbull saldırıları vatandaşların tepkisine neden olurken, bakılmasının dahi yasak olduğu Türkiye'de verilen net ceza belli oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Bölge Müdürlüğü; pitbull terrier, japanese tosa, dogo argentino, fila crasilerio ve bu ırkların melezlerinin ülkeye girişinin, üretilmesinin, sahiplenilmesinin, satışının, reklamının yapılmasının, takas edilmesinin, sergilenmesinin ve bulundurulmasının yasak olduğunu hatırlattı. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasaklandığı kaydedilen bu ırkları beslediği tespit edilenlerin, ilgili yasa gereği hayvan başına 7 bin 802 lira para cezasıyla cezalandırılacağı ve hayvanlara el konacağı vurgulandı.

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Yorumlar

(3)
03

İzmitli - Pitbulu ile beraber aynı hücreye koyun. Yemek su vermeyin pitbulu acıkınca sahibini yesin. Herkesin elinde bir köpek. Umuttepe hastanesinin kapı önü köpek dolu. Al evinde besle kardeşim. İnsan hastanesi orası köpek hastanesi değil.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Ağustos 12:35
04

Notname - @Rambo 01 nolu yoruma cevabı: Hayvanı nasıl yetistirirsen ole alısır pitbull besleyenlere ceza degil pitbull saldırısı yapanlara ceza gelmeli

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Ağustos 13:11
02

Hayvancıl - @Rambo 01 nolu yoruma cevabı: Yerinde bi uygulama cezalar artsın inşallah

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 11 Ağustos 10:12
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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