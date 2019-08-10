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Sukay’daki patlama alacak verecek meselesi yüzünden değil

Geçtiğimiz günlerde el yapımı bombanın patladığı Kartepe Sapanca Gölü kıyısında bulunan Sukay Park Cafe’de işletme sahipleri tarafından bir basın toplantısı gerçekleştirildi.
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Geçtiğimiz günlerde el yapımı bombanın patladığı Kartepe Sapanca Gölü kıyısında bulunan Sukay Park Cafe’de işletme sahipleri tarafından bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Sukay Park Cafe ve Restorantın ortakları ve aynı zamanda kardeş olan Ali Çelebi, İshak çelebi, Sertaç Çelebi, şirketin 15 yıllık avukatı Abdullah Zorlu ve basın sorumlusu Selçuk Çelebi katıldı. Ali Çelebi patlama ile ilgili, “Kesinlikle alacak veya verecek meselesi değil” dedi.

Yapılan açıklamadan satır başları şöyle:

"Geçtiğimiz gün işyerinde yaşanan olayı  bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Öncelikle bu yaşanan bu patlamanın işletmemizle herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. İlçemizde her geçen gün artan turist potansiyelini baltalamak amaçlı gerçekleştirilmiş müessir bir eylem olarak görüyoruz. Basına yansımış olduğu şekliyle gerçekleştirilen eylemin işletmemizin ya da işletme sahiplerinin herhangi bir şahsi alacak verecek meselesi kaynaklı asla değildir.

50 METRE MESAFEDE

Patlama Sukay Restaurantımıza 50 metre mesafede gerçekleşmiştir. Müessesemizde herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Olayı fark eden personelimiz olayın gerçekleşmesini engellemek isterken sesten zarar görmüş ancak ayaküstü tedavisi sonrası derhal taburcu edilmiştir.

İŞLETME PERSONELİ FARK ETTİ

Bu patlamanın Arap turistlerin ziyaretlerinin en yoğun olduğu, işletmenin öğle yemeği servisine başladığı anında yapılmış olması son derece düşündürücüdür. Personelimizin durumu erken fark etmesi üzerine, bir panik yaşanmaması bir zarar oluşmaması sağlanmıştır. Olayın failleri yine işletme personeli tarafından fark edilmiş etkisiz hale getirilerek güvenlik güçlerine teslim edilmiştir.

BİZİ BURADAN UZAKLAŞTIRMAK İSTEYEN CENAHLAR…

Yargılanmaları sürmektedir. Bu nedenle yargılamayı etkilemek anlamında bir beyanımız olmayacaktır. Olayların basına yansımış olduğu şekli ile gerçekleşen işletmemizin ya da işletme sahiplerinin herhangi bir şahsi alacak verecek meselesi olmamakla beraber her ticaret yapan teşebbüslerin borcu ve alacağı olabilir. Bu üzüntü verici olayın yaşanmasını gerektirmez işletmemizde dolaylı olarak gözü olan ve farklı mecralarda bizi buradan uzaklaştırmak isteyen cenahlardan geldiği çok açıktır.

BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

Güvenlik güçlerimiz tüm imkanları ile araştırmakta ve bunun arkasında kimin olduğunu bulacağından hiç şüphemiz yoktur. En ufak bir ayrıntı elimize ulaştığında kamuoyu ile paylaşacağız. Sukay turistik tesislerimiz ve restaurantımız Kartepe Belediyemizin en güzide tesislerindendir. İşletmemiz hizmete aynen eksiksiz devam etmektedir. Yaşadığımız olay bizleri son derece üzmüş olmasına karşın işletmemiz ilçemizin turizminin her geçen gün gelişmesine katkı sunmaya devam edecektir. Kartepe ve Kocaelili hemşerilerimizin bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz.”

Dün 14:22 TSİ - Gündem

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