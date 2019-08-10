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Dün 14:30 TSİ- Sağlık G: Dün 17:03 TSİ

Gölcük’ün sağlığı Bakanlığın önünde

Gölcüklülerin, alternatif sağlık kurumu olmaması nedeniyle yaşadıkları sıkıntılarla ilgili haberimiz üzerine açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, “Bakanlık her yeri yakından takip ediyor. Bina kiralama kararı Sağlık Bakanlığına aittir” dedi.

Ozan ÖZGENÇ
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Dün gazetemizde yer verdiğimiz, Gölcük merkezde vatandaşların sağlık hizmetleri konusunda yaşadıkları sıkıntılarla ilgili, “Gölcük’te sağlık hizmetleri SOS veriyor” haberinin ardından İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney açıklama yaptı. Ergüney, Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’nin her yerinden olduğu gibi, Gölcük’teki durum ve ihtiyaçlardan da haberdar olduğunu, kararı da Bakanlığın vereceğini söyledi.

“YENİ HASTANE 3 YIL SÜRER”

Konuyla ilgili gazetemize konuşan İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, “Gölcük Merkez Semt Polikliniği inşaatı yakında başlayacak. Bir, bir buçuk yıl içinde de tamamlanması öngörülüyor. 1. basamak, pırıl pırıl bir sağlık merkezi olacak. Yeni hastanenin inşaatının da 3 yıl kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Necati Çelik Devlet Hastanesi’nin yanında da, çelik konstrüksiyondan poliklinik binası yapılıyor.

“BAKANLIĞIN KARARI”

Bunlar tamamlandığında Gölcük’te vatandaşlar çok rahat edecek. Şu an için bakanlık bir kiralama uygulamasına gitmiyor. Böyle bir bina aylık 70-80 bin TL’ye kiralanacak. Sağlık Bakanlığı’nın verebileceği bir karar. Biz bakanlığa her türlü durumu iletiyoruz. Bakanlığın heryerden olduğu gibi, Gölcük’ten de haberi var. Olsa iyi olur ama Bakanlığın ne karar vereceğini bilemiyoruz tabi ki” dedi.

“ASLINDA PLANLAMAMIZ HARİKA”

Gölcüklülerin, sağlık hizmetlerinde planlama hatası olduğu şikayetlerini değerlendiren Ergüney, “Aslında harika bir planlama yapıldı. Merkez polikliniğinin yerine, 1. basamak sağlık merkezi yapılıyor. 600 metrekarelik, dört dörtlük bir merkez. Gölcük’te 7 tane 1. basamak sağlık merkezi yapıyoruz. Yataklı hizmet alacaklar hastaneye, 1. Basamak hizmet alacaklar bu merkezlere gelecek.

“HERŞEY TEK KOMPLEKSTE”

Halen vatandaşlarımız sağlık raporu, evlilik gibi durumlar için, farklı binaları dolaşıp, muayene olup, imza topluyor. Bu sistemle herşey tek komplekste hallolacak. Bu şuanda da bir çok yerde yapılıyor. Ayrıca bu merkezlerle hastaneler arasında ring servislerimiz de var. Bir buçuk yıl içinde, Gölcüklüler içinde verem savaş dispanserinin, laboratuarların olduğu bu komplekse kavuşacak” dedi.

“TELAŞA GEREK YOK”

Askeri Hastane’nin kapanmasının, Gölcük merkezde bir sıkışıklığa sebep olduğunu sanmıyorum. Zaten oradan günde 200-300 sivil vatandaş yararlanabiliyordu. Devlet hastanesi günde 3-4 bin kişiye hizmet veriyor. Dolayısıyla bir sıkıntı oluşturacağını sanmıyorum. Kimsenin telaş etmesine gerek yok. Hizmetler aksamaz. Bakanlığı her durumla ilgili bilgilendiriyoruz” dedi.

GÖLCÜKLÜLER ŞİKAYETÇİ

Geçtiğimiz yıl kapatılan 200 yataklı Askeri Hastane’nin ardından, 20 gün önce Gölcük Merkez Semt Polikliniği’nin de kapatılmasıyla, Gölcük merkezdeki sağlık hizmetleri yükü tamamen Necati Çelik Devlet Hastanesi’nin üzerine kalmıştı. Vatandaşlar, hastanedeki doktorların da yoğunluktan dolayı mutsuz olduğunu belirterek, sağlık hizmetlerinde zamanlamadaki plansızlıktan şikayetçi olmuşlardı.

Dün 14:30 TSİ - Sağlık

Muhabir Ozan Özgenç

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Yorumlar

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Ersoy Kandemir - Vatandaş perişan telaşa gerek yokmuş,peeeh!Şu açıklamaları halka yapmaya insan olan utanır bre,daha çok medyaya düşersiniz vatandaşın çektiği sıkıntılara sebep olmaktan!

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Ağustos 11:19

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