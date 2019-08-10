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Kaymakam Cinbir: İzmit’e dost olmaya geliyorum

İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu’nun yerine atanan Şevket Cinbir, İzmit halkına dost, arkadaş, kardeş, ağabey ve evlat olmaya geldiğini söyledi.
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İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, göreve atanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Göreve başlamak için heyecanlı olduğunu söyleyen Cinbir, “Yurdumuzun her yerindeki insanımız güzel aziz ve değerlidir, hizmete değerdir. Bir an önce hizmete başlamak için heyecan içerisindeyim. Bu meslekte tanıştığım insanlara yenileri eklemek benim için mutluluk kaynağı olacak. İzmit’e çekirdek ailemizle birlikte geleceğiz. Benim eşim eğitimci. İki kızım ve bir oğlum var. Bir kızım psikoloji okudu diğer kızım da İstanbul’da psikoloji kazandı. Oğlum da bu yıl 8. sınıfa geçti. Oğlum, İzmitlilerin evlatlarına arkadaş olacak. Bir kızım nişanlı aralıkta düğününü yapacağız. Yani bu yeni heyecanları İzmit’te herkesle birlikte yaşayacağız” dedi.

“DEVLET POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞACAĞIM”

Devlet politikaları çerçevesinde görevini yapacağını kaydeden Kaymakam Cinbir, “İzmitlilerle dost, arkadaş, kardeş, ağabey ve onlara evlat olmaya geliyorum. İzmit’te göreve başladıktan sonra İzmit’i daha yakından tanıyacağım. Bana verilen sorumluklarımın farkındayım. En iyi şekilde kimseleri küstürmeden işimi yapmaya geliyorum. Umuyorum ki dokunmadığımız ulaşamadığımız insanımız kalmaz. Aynı zamanda bize ulaşamayan vatandaşımız da kalmaz. Bu konuyu fazlasıyla önemsiyoruz. Bütün bunları yaparken halkın memnuniyeti ve rızasına talibiz. Devletimizin politikaları çerçevesinde görevimi yapmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Dün 14:38 TSİ - Gündem

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