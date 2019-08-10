Daha önce hiç görmemiştik... İzmit Körfezi’nin bugün bir misafiri vardı

Değişik deniz kuşlarının hem üreme hem de uğrak noktası olan İzmit Körfezi’nin bugün görülmemiş bir misafiri vardı. Göç zamanlarında İzmit Körfezi’ni renklendiren filamingolara alışmıştık fakat körfez bugün ilk defa bir kuğuya ev sahipliği yaptı. İzmit Marina bölgesinde denizin üstündeki bir kayaya inen beyaz kuğu saatlerce burada kaldı. İzmit Körfezi’nde ilk kez bir kuğu gören vatandaşlar uzun süre hem kuğuyu izledi hem de cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti.