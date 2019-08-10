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Emniyet filosu 14 araçla güçlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 14 aracın anahtar teslim töreni Vali Hüseyin Aksoy’un katıldığı törenle gerçekleştirildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde gerçekleşen törene; Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra,  İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Kocaeli Şube 2. Başkanı ve işadamı Mehmet Şerif Kanık, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Yinelek ve emniyet mensupları katıldı.

14 ARAÇ TESLİM EDİLDİ

Vali Hüseyin Aksoy’un İl Emniyet Müdürlüğü polis merasim mangasını selamlamasının ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. İl Emniyet Müdürü Necati Denizci’nin konuşmasının ardından Vali Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmada; halkın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre durmadan yoğun bir şekilde çalışan emniyet teşkilatının, ihtiyaç duyduğu araç gereç bakımından bugün daha güçlü bir hale getirildiğini söyledi.

YEREL KATKI VURGUSU

Alınan araçların emniyet birimlerinin farklı görev alanlarına göre dağıtıldığını söyleyen Vali Aksoy, “İçişleri Bakanlığımızın, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün emniyet teşkilatına gönderdiği araç ve gereçlerin dışında yerelde de Kocaeli’de iş yapan sanayi kuruluşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında onların bizlere vermiş olduğu katkılarla bugün bu 14 tane araç emniyet teşkilatında Kocaeli’nin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında kullanılacaktır” dedi.

KATKI VERENLERE TEŞEKKÜR

Katkı sunan herkese teşekkür eden Vali Aksoy, “Bu araçların alınmasında Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Kocaeli Şubesinin gayretleri ve organizasyonları oldu. Bu nedenle vakıf üyelerimize teşekkür ediyorum. Başta İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere bu araçların bu noktaya gelmesinde gayret gösteren bütün arkadaşlarımıza ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Devlet vatandaş işbirliğinin güzel bir örneğini yaşıyoruz. Bu araçlar bundan sonra vereceğimiz hizmetlerde önemli bir katkı sağlayacaktır.” dedi.

Dün 14:49 TSİ - Gündem

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