İl Sağlık Müdürlüğüne yeni aşı nakil aracı

Aşıların üretiminden dağıtım ve kişilere uygulanmasına kadar kesintisiz olarak soğuk zincir kurallarına uyulması, aşıların belli ısı aralığında korunması son derece önemli. Soğuk hava depoları, aşı nakil araçları ve aşı buzdolaplarının ısıları soğuk zincirin kırılmaması açısından İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından her aşamada elektronik alarm sistemi ile titizlikle takip ediliyor.

Prosedürlere Uygun Üretiliyor

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, “Ülkemizde uygulanan aşılar, DSÖ tarafından onaylanan “İyi Üretim Prosedürleri’’ kurallarına uygun olarak üretilerek önce uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmektedir. Aşılar teslim alınıp kullanıma sunulmadan önce de Ulusal Referans Laboratuvarlarında test edilerek, uygunluğu kontrol edildikten sonra kullanıma sunulmaktadır” diyerek bağışıklama ve aşı reddi konularında önemli bilgiler aktardı.

Pek Çok Hastalık Yok Oldu

Ergüney, “Bağışıklama sayesinde insanlık tarihinde büyük salgınlara ve ölümlere yol açan pek çok hastalık günümüzde ya hiç görülmemekte ya da sınırlı sayıda görülmektedir. Örneğin çiçek hastalığı, aşılama sayesinde dünya üzerinden tamamen yok edilmiş, çocuk felci hastalığı ise yok olma aşamasına gelmiştir. Ülkemizde Bağışıklama hizmetleri, 1985 yılından itibaren “Genişletilmiş Bağışıklama Programı” adı altında sürdürülmektedir” dedi.

Aşı Reddi riski arttırıyor

Son yıllarda toplumlar arasındaki dini, politik veya coğrafi gerekçelerden bağımsız olarak bebeklik ve çocukluk çağı aşı retlerinde artışlar görüldüğünü söyleyen Ergüney, “Bu durum aşı ile önlenebilen bulaşıcı hastalık ile buna bağlı ölüm ve sakatlık riskini arttırmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılı için öngördüğü on küresel sağlık tehdidinden birisinin “aşı reddi/tereddüdü” olduğunu bildirmektedir” dedi.