Hasta nakil hizmeti bayramda da sürecek

Vatandaşların Kurban Bayramında olası bir sağlık problemi yaşadıklarında kendilerini hastanelere ulaştırmak için Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Hasta Nakil Ambulansları tam donanımlarıyla hazır bulunacak. Kurban Bayramı tatilinde Büyükşehir Hasta Nakil Ambulansları vatandaşların olası hastane nakillerinde görev yapacak.

32 BİN 959 KİŞİYE HİZMET VERİLDİ

Son 7 ay içerisinde Hasta Nakil Hizmeti için il içinde taşınan hasta sayısı 32 bin 959 olurken il dışına 877 hasta nakil edildi. Kanser hastaları için sağlanan servis sayısı 2 bin 257, trafik kazası, yerinde müdahale, değerlendirme ek görevler ile birlikte 7 ay süresince toplam 32 bin 959 kişiye hizmet verildi. Bayramda vatandaşlarımız için teyakkuzda olacak olan Hasta Nakil Ambulanslarına 153 numaralı merkezden kolayca ulaşılabilecek.