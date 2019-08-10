Hollandalı vekil, Kandıra’daydı

Kandıralı olan Denk Partisinin siyasi lideri ve milletvekili Tunahan Kuzu’nun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Adnan Turan, Kandıra Belediyesi olarak ilçede sürdürdükleri çalışmaları ve hayata geçirmeyi hedefleri projeleri konuştuklarını dile getirdi. Turan, Kandıralı Denk Partisinin siyasi lideri ve Milletvekili olan Tunahan Kuzu ile birlikte, Babası Cevdet Kuzu ve Belediye Meclis Üyesi Hayri Çelik’i makamında konuk etti.
YOĞURT HEDİYE ETTİ
“Hemşehrimizin yaptığı nazik ziyaret bizleri memnun etti” diyen Başkan Turan, Kandıra’nın turizm ve tarım yönünden ilerleyeceğini ve bu yöndeki çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü anlattı. Kandıra’da hedeflenen projelerin tamamlanması halinde ekonomik ve sosyal yaşam şartlarını daha ileri seviyelere getireceklerini vurgulayan Başkan Adnan Turan, sohbetin ardından Milletvekili Tunahan Kuzu’ya Kandıra yoğurdu hediye etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz