Cemil Meriçliler bayram alışverişi yaptı

17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim veren Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazandırmak için çalışmalar yapıyor. Öğrenciler bağımsız yaşam dersleri kapsamında bayram alışverişi yaparak teorikte gördükleri eğitimi pratiğe döktüler.
BAĞIMSIZ YAŞAM DERSİ
Engelli bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak çalışmaların yanı sıra Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin en önemli hedefi engellilerin bağımsız yaşam sürdürebilmelerini sağlamak. Bu kapsamda Özel gereksinimi bulunan öğrencilere matematik, mental aritmetik, okuma yazma ve bağımsız yaşam dersleri veriliyor.
BAYRAM ALIŞVERİŞİ YAPTILAR
Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin parayı tanıma, para üstü alma, alış-veriş yapabilme gibi konularda gördükleri teorik eğitimi hocalarının eşliğinde bayram alışverişi yaparak pratik eğitime döktü. Teorik derslerde eğitim alan öğrenciler bir ihtiyaç listesi ile markete gönderildi. Öğrencilerin teorik olarak gördükleri eğitimleri pratikte alış veriş yapmaları, aldıkları ürünlerin ücretlerini ödemeleri sağlandı. Engelli öğrencilere çocuk gelişim eğitmenleri eşlik etti. Çocuklar keyifli vakit geçirirken aynı zamanda eğitim gördü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz