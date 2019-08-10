Bugün Suriye’nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Azez ilçesinde bir motosiklet infilak etti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları tedavi amacıyla bölgedeki hastanelere sevk ettikten sonra hayatını kaybeden bir kişinin de cesedini kaldırdı. Güvenlik güçleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak için bölgeyi güvenlik çemberine aldı.
Dün 15:03 TSİ- Dünya Güncelleme: Dün 15:04 TSİ
Azez’de patlama: Ölü ve yaralılar var
Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bir motosikletin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz