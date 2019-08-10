Karcan’ın 4’üncü sayısı yayında

Kartepeli çocuklara, ev ve okuldan sonra üçüncü bir eğitim noktası olarak rahat hizmet veren Bilgievleri’nin öğrencileri eğitmenleriyle birlikte, Karcan Çocuk Dergisi’nin 4. sayısını hazırladı.İlçe genelindeki ilköğretim çağındaki öğrencilere hitap eden Karcan Çocuk Dergisi 48 sayfadan oluşuyor. Çocukların eğitim ve yaş seviyelerine uygun olarak, Kartepe Belediyesi Bilgievleri üyeleri tarafından hazırlanan Karcan çocuk Dergisi ile çocuklar, kendilerini yazılı anlamda ifade etme fırsatı yakalıyor.