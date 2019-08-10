Acilin önüne kasis istiyorlar

Yakup Aydin - O kadar çok sorun var ki tek sorun kasis değil bence. Yönetim sorunuda başı çekiyor.. Yönetim sorunlu ki bu işlerle ilgilenmesi gerekenler işlerini iyi yapmıyor demekki... illa can kaybı mi olmalı kasis yapılması icin bir arada bu hastane ile ilgili olarak tekerlekli sandalye ile eşya yük taşınıyor haberi yapılmıştı.. ve geçen hafta yine polikilinlik girişinde yine tekerlekli sandalye ile eşya taşıyorlardı. Yürüme 3ngelli orada sandalye beklerken o sandalyeler farklı işlere kullaniyor.....