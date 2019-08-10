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10 Ağustos 2019- Gündem G: Dün 10:26 TSİ

Acilin önüne kasis istiyorlar

Derince’de yaşayan vatandaşlar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil bölümünün önünde bulunan yola kasis veya rampa istediklerini belirtti.

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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Derince’de ikamet eden vatandaşlar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil bölümünün ön tarafından bulunan yolda hız kesici olmaması nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirtti. Acile hasta getiren araçlarlar ile yoldan geçen araçlar arasında sık sık kaza riski oluştuğunu belirten vatandaşlar, kasis veya rampa olmamasının yayalar açısından ciddi tehdit oluşturduğunu kaydetti. Yetkililerin konuya çözüm bulması isteyen Derinceliler, trafiğin hız kesici olmadan verilmesinin geri dönülemez sonuçlara yol açacağını aktardı.

ÇENEDERE’DE DE YOK

Öte yandan alt ve üstyapı çalışmaları 6 ay önce tamamlanan Derince Çenedere Mahallesi’nde de gerekli önlemler alınmadığı için bölge sakinleri ve Derincelilerin zor anlar yaşadığını kaydeden vatandaşlar, buraya da kasis veya rampa yapılması gerektiğini belirtti. Asfaltların yeni olmasının da araçların hız yapmasında etken olduğunu belirten vatandaşlar, yetkilileri çözüm bulmaya davet etti.

10 Ağustos 2019 - Gündem

Muhabir Barış Yahya Çinçin

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Yorumlar

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Yakup Aydin - O kadar çok sorun var ki tek sorun kasis değil bence. Yönetim sorunuda başı çekiyor.. Yönetim sorunlu ki bu işlerle ilgilenmesi gerekenler işlerini iyi yapmıyor demekki... illa can kaybı mi olmalı kasis yapılması icin bir arada bu hastane ile ilgili olarak tekerlekli sandalye ile eşya yük taşınıyor haberi yapılmıştı.. ve geçen hafta yine polikilinlik girişinde yine tekerlekli sandalye ile eşya taşıyorlardı. Yürüme 3ngelli orada sandalye beklerken o sandalyeler farklı işlere kullaniyor.....

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Ağustos 11:41

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