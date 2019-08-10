Acilin önüne kasis istiyorlar

Derince’de ikamet eden vatandaşlar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil bölümünün ön tarafından bulunan yolda hız kesici olmaması nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirtti. Acile hasta getiren araçlarlar ile yoldan geçen araçlar arasında sık sık kaza riski oluştuğunu belirten vatandaşlar, kasis veya rampa olmamasının yayalar açısından ciddi tehdit oluşturduğunu kaydetti. Yetkililerin konuya çözüm bulması isteyen Derinceliler, trafiğin hız kesici olmadan verilmesinin geri dönülemez sonuçlara yol açacağını aktardı.
ÇENEDERE’DE DE YOK
Öte yandan alt ve üstyapı çalışmaları 6 ay önce tamamlanan Derince Çenedere Mahallesi’nde de gerekli önlemler alınmadığı için bölge sakinleri ve Derincelilerin zor anlar yaşadığını kaydeden vatandaşlar, buraya da kasis veya rampa yapılması gerektiğini belirtti. Asfaltların yeni olmasının da araçların hız yapmasında etken olduğunu belirten vatandaşlar, yetkilileri çözüm bulmaya davet etti.
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Yorumlar
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Yakup Aydin - O kadar çok sorun var ki tek sorun kasis değil bence. Yönetim sorunuda başı çekiyor.. Yönetim sorunlu ki bu işlerle ilgilenmesi gerekenler işlerini iyi yapmıyor demekki... illa can kaybı mi olmalı kasis yapılması icin bir arada bu hastane ile ilgili olarak tekerlekli sandalye ile eşya yük taşınıyor haberi yapılmıştı.. ve geçen hafta yine polikilinlik girişinde yine tekerlekli sandalye ile eşya taşıyorlardı. Yürüme 3ngelli orada sandalye beklerken o sandalyeler farklı işlere kullaniyor.....
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