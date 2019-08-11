Kentimizdeki günlük gazeteler; bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü çıkmama kararı aldı. Bu nedenle Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri bayiinizde yerel gazeteleri bulamayacaksınız. Perşembe günü kaldığımız yerden yayım hayatımızı sürdüreceğiz.
Dün 00:00 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 10:24 TSİ
Gazetemiz 3 gün yayınlanmayacak
Kentimizdeki günlük gazeteler; bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü çıkmama kararı aldı.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz