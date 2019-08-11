Gazetemiz 3 gün yayınlanmayacak

Kentimizdeki günlük gazeteler; bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü çıkmama kararı aldı. Bu nedenle Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri bayiinizde yerel gazeteleri bulamayacaksınız. Perşembe günü kaldığımız yerden yayım hayatımızı sürdüreceğiz.

Kocaeli Gazetesi