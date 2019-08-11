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Kent bayramlaşması yarın Antikkapı’da

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi birlikteliğinde her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Kent Bayramlaşmalarının 32.’si, Kurban Bayramının 2. Günü olan 12 Ağustos Pazartesi Günü saat 14:00’te Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek.