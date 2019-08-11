Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi birlikteliğinde her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Kent Bayramlaşmalarının 32.’si, Kurban Bayramının 2. Günü olan 12 Ağustos Pazartesi Günü saat 14:00’te Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek.
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Kent bayramlaşması yarın Antikkapı’da
Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi birlikteliğinde her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Kent Bayramlaşmalarının 32.’si, Kurban Bayramının 2. Günü olan 12 Ağustos Pazartesi Günü saat 14:00’te Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz