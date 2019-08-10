Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Ulaşlı Yalı Mahallesi’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalı Mahallesinde bulunan uçuruma tırmanan 2 keçi mahsur kaldı. Mahsur kalan keçileri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırmandıkları yerde mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler merdiven yardımı ile keçilerin mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Mahsur kalan 2 keçi, itfaiye aracının merdivenine bindirilerek mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan 2 keçi daha sonra sahibine teslim edildi. Keçilerinin kurtarıldığına çok sevindiğini ifade eden Turhan Tankutay, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Dün 15:32 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 15:33 TSİ
Uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde tırmandıkları uçurumda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz