Gölcük ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde park halindeki 41 DR 843 plakalı otomobilden kedi sesi geldiğini duyan bir vatandaş, 'Arabanızdan kedi sesi geliyor. Çalıştırmadan bakar mısınız lütfen, ben çıkartamadım, teşekkürler' yazılı notu sileceğe tutturarak aracın camının üzerine koydu. Ali Kahyaoğlu aracının yanına geldiğinde notu görünce itfaiyeye aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, aracın motor kısmına giren yavru kediyi kurtardı. Ali Kahyaoğlu, "Bu kediyi ben sahip çıkıyorum, ben bakacağım" diyerek kediyi itfaiyecilerden alarak olay yerinden ayrıldı.
Dün 16:01 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 11:34 TSİ
Not bırakıp, otomobilin motoruna giren yavru kedinin kurtarılmasını sağladı
Gölcük'te otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, bir vatandaşın bıraktığı not sayesinde haberdar olan sürücünün çağırdığı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz