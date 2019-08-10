TEM Otoyolu’nda bayram tatili için yola çıkanlar nedeni ile dün itibari ile başlayan yoğunluk normale döndü. 11 Ağustos tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı’nı memleketinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, dün öğlen saatleri itibari ile TEM Otoyolu’nda ilerlemeye başladı. İstanbul ve çevre illerden yola çıkan araçlar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu Ankara istikametinde ara ara yoğunluğun oluşmasına neden oldu. Mesai saatleri sonrasında yola çıkan vatandaşların da eklenmesi ile TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği dün gece saatlerinde durma noktasına geldi. Otoyolun İzmit geçişinde gece saatlerinde başlayan yoğunluk, sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde ara ara devam eden TEM Otoyolu ve D100 Karayolu’nda oluşan yoğunluk yerini akıcı bir trafiğe bıraktı. Akşam saatlerde trafik yoğunluğunun artması beklenirken, gece saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Ankara istikametindeki trafiğin tamamen normale dönmesi tahmin ediliyor.
Dün 16:07 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 16:08 TSİ
TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği normale döndü
Bayram tatilcilerinin yola çıkması ile TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde oluşan bayram trafiği normale döndü.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz