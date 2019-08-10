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Dün 16:07 TSİ- Asayiş G: Dün 16:08 TSİ

TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği normale döndü

Bayram tatilcilerinin yola çıkması ile TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde oluşan bayram trafiği normale döndü.
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TEM Otoyolu’nda bayram tatili için yola çıkanlar nedeni ile dün itibari ile başlayan yoğunluk normale döndü. 11 Ağustos tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı’nı memleketinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, dün öğlen saatleri itibari ile TEM Otoyolu’nda ilerlemeye başladı. İstanbul ve çevre illerden yola çıkan araçlar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu Ankara istikametinde ara ara yoğunluğun oluşmasına neden oldu. Mesai saatleri sonrasında yola çıkan vatandaşların da eklenmesi ile TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği dün gece saatlerinde durma noktasına geldi. Otoyolun İzmit geçişinde gece saatlerinde başlayan yoğunluk, sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde ara ara devam eden TEM Otoyolu ve D100 Karayolu’nda oluşan yoğunluk yerini akıcı bir trafiğe bıraktı. Akşam saatlerde trafik yoğunluğunun artması beklenirken, gece saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Ankara istikametindeki trafiğin tamamen normale dönmesi tahmin ediliyor.

Dün 16:07 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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