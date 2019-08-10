Aynı yöntemle onlarca esnafı dolandırdılar

İzmit’te bulunan bir iş merkezinde esnafları dolaşan biri kadın 2 kişi, yurtdışında faaliyet gösteren bir kargo şirketinden geldiklerin söyleyerek, ‘Google’dan kargonuz var. İçerisinde konum sayfanıza ait yeni güncelleme ve şifreniz bulunuyor’ diyerek 12.50 TL kargo ücreti talep etti. Google’da sayfası bulunan esnaflar ise zarfı alarak ödemeyi yaptı. Ancak sonrasında aldıkları zarf içinde bulunan güncelleme şifresi ile mail adresinin geçersiz olduğunu fark etti. Google yetkililerine telefon ile ulaşıp durumu anlattıklarında ise esnaflar, iş yerine gelen kişilerce dolandırıldıklarını anladı.

“Kargonuz var” dediler

Bahse konu iş merkezinde iş yeri bulunan Yılmaz Benzer, “Nerdeyse bütün esnafların, Google’da kendilerine ait ücretsiz sayfası bulunuyor. İnsanlar aradıklarında onları kolayca bulup ulaşsın diye, orada reklamlarımızı falan oluyor. Konum bilgimiz, yaptığımız işler ve sattığımız malzemeler yer alıyor. Önceki gün iş yerinde oturduğum esnada bir kadın 2 kişi geldi. Bana kargom olduğunu söyledi. Google’da bulunan esnaf sayfasında güncelleme yapıldığını ve şifre gönderildiğini söyledi. Ardından kargo bedeli 12 lira 50 kuruş talep ettiler” dedi.

Firmayı arayınca dolandırıldığımı anladım

Benzer, “Normalde miktar düşük ve sayfayı kullandığımdan dolayı bilgilerim silinmesin diye parayı verip aldım. Onlar gittikten sonra şifre ile giriş yapmayı denedim. Ama geçersiz olduğunu, eski bilgilerimin hala kullanımda olduğunu fark ettim. Mail adresine ulaşmaya çalıştım. Ancak attığım mail adresi hata verdi. Adresin geçersiz olduğunu da fark edince de Google firmasına ulaştım. Kendilerine durumu anlattığımda, konum sayfalarımızın ücretsiz olduğunu, herhangi bir güncelleme ya da kargo ile şifre gönderilme işleminin olmadığını ifade ederek dolandırılmış olabileceğimi söylediler” dedi.

Onlarca esnafı dolandırdılar

İnsanların kolay yoldan para kazanmak amacı ile her şeyi yaptıklarını ifade eden Benzer, “Burada mesele 12 lira 50 kuruş dolandırılmak değil, bu şahısların bu yolla her gün onlarca belki de yüzlerce kişiyi dolandırmasıdır. Düşünün, bu iş için özel zarflar hazırlayarak bu işi yapıyorlar. Sordum, bu iş merkezinde birkaç esnafı daha bu şekilde dolandırmışlar. Ben gibi başka insanların da dolandırılmaması için öncelikle bu insanlara karşı dikkatli olması konusunda herkesi uyarıyorum” şeklinde konuştu.