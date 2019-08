10 bin adet çörek dağıtıldı

Gebze Ticaret Odası her bayram arifesinde olduğu gibi yine vatandaşlara 'Gebze çöreği' dağıtıldı. Çörekler, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'nda dağıtıldı. Gebze 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda çörekler dağıtılırken, sıraya giren vatandaşlara çörekler verildi. Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, "Gebze'ye has geleneksel bayram çöreğini bu bayram öncesi de dağıttık. 2009'dan beri her dini bayramda arife günleri kendine has çıkan bir ekmektir. Bunun özelliği tarçın, karanfil, damla sakızı, yağ, şeker, ceviz gibi farklı şeylerden yapılması. Ayrıca 15 gün boyunca taze olarak saklanması ve tadından hiçbir şey kaybetmediği görülmüştür. Artık tasarruf kelimesi hayatımıza girmek zorunda. Ülke olarak ekonomik sıkıntılar yaşadık. İsraftan kaçınmalıyız. Tüketim toplumu olduk. Ekmek bizim için bir nimettir. İnancımız gereği de böyle çok değerlidir. Ona sahip çıkmalıyız. Bu günlerde ekmeğe fahiş zamların konuşulduğu bir dönemde tabi ki de Gebze çöreğinin tanıtımını da yapmak bizim için çok önemli. Bugün 4 ilçede aynı anda çörek dağıtımı yapıyoruz. Bugün farklı bir ilgi var. Hatta şaşırdık. Bazı stantlarımıza 3 saatte dağıtacağımız ekmeği yarım saatte tükettik. Toplamda 10 bin adet Gebze çöreği dağıtımını yaptık." dedi.