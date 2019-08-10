Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
10 Ağustos 2019- Gündem

10 bin adet çörek dağıtıldı

Gebze'de Gebze Ticaret Odası tarafından Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlara 10 bin adet 'Gebze çöreği' dağıtıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gebze Ticaret Odası her bayram arifesinde olduğu gibi yine vatandaşlara 'Gebze çöreği' dağıtıldı. Çörekler, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'nda dağıtıldı. Gebze 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda çörekler dağıtılırken, sıraya giren vatandaşlara çörekler verildi. Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, "Gebze'ye has geleneksel bayram çöreğini bu bayram öncesi de dağıttık. 2009'dan beri her dini bayramda arife günleri kendine has çıkan bir ekmektir. Bunun özelliği tarçın, karanfil, damla sakızı, yağ, şeker, ceviz gibi farklı şeylerden yapılması. Ayrıca 15 gün boyunca taze olarak saklanması ve tadından hiçbir şey kaybetmediği görülmüştür. Artık tasarruf kelimesi hayatımıza girmek zorunda. Ülke olarak ekonomik sıkıntılar yaşadık. İsraftan kaçınmalıyız. Tüketim toplumu olduk. Ekmek bizim için bir nimettir. İnancımız gereği de böyle çok değerlidir. Ona sahip çıkmalıyız. Bu günlerde ekmeğe fahiş zamların konuşulduğu bir dönemde tabi ki de Gebze çöreğinin tanıtımını da yapmak bizim için çok önemli. Bugün 4 ilçede aynı anda çörek dağıtımı yapıyoruz. Bugün farklı bir ilgi var. Hatta şaşırdık. Bazı stantlarımıza 3 saatte dağıtacağımız ekmeği yarım saatte tükettik. Toplamda 10 bin adet Gebze çöreği dağıtımını yaptık." dedi.

10 Ağustos 2019 DHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hürriyet, kendisini eleştiren kullanıcıyı engelledi mask
Hürriyet, kendisini eleştiren kullanıcıyı engelledi
İzmitin dört bir yerinde çalışma var mask
İzmitin dört bir yerinde çalışma var
Daha önce hiç görmemiştik... İzmit Körfezi’nin bugün bir misafiri vardı mask
Daha önce hiç görmemiştik... İzmit Körfezi’nin bugün bir misafiri vardı
İmamoğlu, AKP'li ismi müdür olarak atadı mask
İmamoğlu, AKP'li ismi müdür olarak atadı
Sukay’daki patlama alacak verecek meselesi yüzünden değil mask
Sukay’daki patlama alacak verecek meselesi yüzünden değil
Geleceğimize kıymayalım! mask
Geleceğimize kıymayalım!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Bilal Erdoğan taktı Onlar “öyle” baktı! mask
Bilal Erdoğan taktı Onlar “öyle” baktı!
İzmit’te doğdu, adına turnuvalar düzenlendi... Şimdi mirasçıları aranıyor mask
İzmit’te doğdu, adına turnuvalar düzenlendi... Şimdi mirasçıları aranıyor
İzmit'te iğrenç olay! Taksici müşterisine tecavüz etti mask
İzmit'te iğrenç olay! Taksici müşterisine tecavüz etti
Aynı yöntemle onlarca esnafı dolandırdılar mask
Aynı yöntemle onlarca esnafı dolandırdılar
Aysel Gümüş, hayatını kaybetti mask
Aysel Gümüş, hayatını kaybetti
3 belediye evrakta sahtecilik yaptı mask
3 belediye evrakta sahtecilik yaptı

GALERİ

İlham geldi, 2 ay içinde 3D yazıcı yaptı mask
İlham geldi, 2 ay içinde 3D yazıcı yaptı
Jandarma, Kandıra sahillerinde atlarla görev yapıyor mask
Jandarma, Kandıra sahillerinde atlarla görev yapıyor
Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177 bin 591 TL para cezası kesildi mask
Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177 bin 591 TL para cezası kesildi
TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı mask
TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı
TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu mask
TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu
TOKİ kurasında çıkınca sevinç gözyaşları döktüler mask
TOKİ kurasında çıkınca sevinç gözyaşları döktüler
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL