Tehlikeyi çöp kutusu ile önlediler

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi Celal Atik Sokak'ta, yol ortasında bulunan rögarın 2 parça olan kapağının bir parçası çalındı. Yoldan geçen yayalar ile araçların düşerek, olası bir kaza yaşamasını engellemek isteyen çevre sakinleri de rögarın üzerine çöp kutusu koyarak önlem aldı. Dikkat çekmesi için de çöp kutusu üzerine ağaç dalı yerleştirildi. Vatandaşlar, belediyeye bilgi verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz