Neden KOÜ veya neden KOÜ değil?

Öncelikle siz KOÜ adayları için kısa bir Kocaeli tanımı yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Çünkü Kocaeli, yapısı gereği önce öğrencilere sıkıcı ve karmaşık gelen fakat alıştıktan sonra öğrencilerin gitmek istemediği bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Hem ekonomik anlamdaki güçlü yapısı hem de iş olanaklarının fazlalığı nedeniyle Kocaeli, öğrenciler için cazip bir il haline geliyor. Şehrin kültürel ve eğlence yaşamının çok güçlü olduğunu söylemeyesek de her geçen gün artan eğlence ve kültür faaliyetleri ile daha gelişen bir hal aldığını söylemek mümkün. Öte yandan şehir ile üniversite arasındaki mesafe belli oranda da olsa bir kopukluk yaratmıyor değil. Yani Kocaeli’ye gelirken bir Eskişehir havası beklemek de, kişinin yanılmasına neden olur. Kocaeli kendine has yapısı ve özellikleri ile insanı içinde tutan bir şehir.

KOÜ’DE EĞİTİM NASIL?

Tüm ülke genelinde yaşanan üniversite popülasyonunun Kocaeli Üniversitesi’ne uğramaması söz konusu değil tabii. Üniversite sınavına giren adayların puanlarının düşmesi ile öğrenci kalitesinin geçmiş yıllara nazaran daha aşağılarda olduğunu söylesek yanılıyor olmayız. Kocaeli Üniversitesi’nin geçmiş dönem mezunlarının, bu okula daha fazla çalışarak girdiği bir gerçekken, şu anda Kocaeli Üniversitesi hızla orta sıralamadaki üniversiteler arasına doğru kayıyor. Yine de tüm bu aksaklıklarla beraber Kocaeli Üniversitesi hala bünyesinde çok değerli akademisyenler barındırıyor. Bu akademisyenler arasında, öğrenciye yukarıdan bakanlar olduğu kadar, alanında belli süre deneyim sahibi olmuş ve tecrübelerini öğrencileri ile paylaşmaktan geri durmayan değerli hocalar da var. Öğrencilerin bu hocalara yakın durması ile birlikte meslek yaşamları hakkında iyi bilgiler elde etmesi kaçınılmaz.

MÜHENDİSLİK ZİRVEDE

Çoğu kişinin bildiği gibi Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden ayrıldı. Üniversitenin mühendislik fakültesinin en önemli avantajı olarak uygulamalı eğitim ön planda olması gösteriliyor. Fakültenin labaratuvar imkanlarının da oldukça gelişmiş olduğunu biliyoruz. Ayrıca Kocaeli’nin sanayi şehri olması, mühendislik fakültesi öğrencileri için de önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Bunun yanında şehrin İstanbul’a yakın olması, öğrenciler için bir artı daha yaratıyor. Fakat tüm bunlarla birlikte, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin kolay bir fakülte olduğunu söylemek de hata olur. Tercih edecek arkadaşların iyi bir çalışma disiplini ile alanlarında önemli yerlere gelmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz.

OKULDA SİZİ NELER BEKLİYOR?

Bunu yazmasak olmazdı, Kocaeli Üniversitesi tarihinin en önemli sorunsallarından biri olan yemek sırası, okulun ilk günlerinde sizleri bekleyecek. Sıranın fazla olmasının sebebi öğrencilerin şehre alışma süreçlerinde ucuz ve iyi olan oklul yemekhanesini tercih etmeleri olsa da, sıra ilerleyen günlerde daha çekilebilir bir hal alacaktır. Ancak sıranın tamamen azalması sene boyunca pek mümkün gözükmüyor. Sınav dönemlerinde rahat yemek yiyebilirsiniz, bu da öğrencilerin sınav saatlerinin farklı olmasından dolayı yemekhaneye yığılma olmamasından kaynaklanıyor. Okul içerisinde ucuz ve kaliteli yemek yiyebileceğiniz alanlar da var. Bunlar arasındaki farkları zamanla belirleyecek ve kendize uygun olanı seçeceksiniz, ama siz yine de yemekhane ile bağınızı koparmayın, zor zamanda dostunuz olur.

EV KİRALARI NASIL, YURTTA YAŞANIR MI?

Kocaeli’nin sosyopolitik ve kültürel açıdan zengin olduğunu, mevcut ekonomik yapısı nedeniyle gelir dağılımdaki eşitsizliği hesaba katarsak, şehirdeki yeme-içme kültürünün de bu oranda şekillendiğini söyleyebiliriz. Kent, her ekonomik seviyeden insanın yemek yemesine müsait mekanlarla dolu. Şehir merkezinde 10 liraya da karnınızı doyurabilir, tek öğün 100 lira ile de masadan kalkabilirsiniz. Bu tamaman sizin tercihinize kalmış. Ancak Kocaeli, üniversite öğrencilerinin rahatlıkla eve çıkavbileceği şehirlerden biri olarak da dikkat çekiyor. İzmit’te kendi bütçenize uygun ev bulmanız mümkün. İlk sene yurrta kalmak da avantaj sağlayacaktır çünkü Kocaeli, KYK yurtları açısından önemli bir avantaja sahip. Türkiye’nin birçok yerinde eski sistem KYK yurdu olduğunu hesaba katarsak, ilimizde KYK yurtlarının barınılabilecek seviyede olduğunu söylememiz yanlış olmaz.

NERELERDE GEZİLİR?

Yukarıda yiyecek-içeçek konusunda değindiğimiz birçok şey, eğlence sektöründe de var açıkçası. Öğrencilerin daha çok vakit geçirdiği yerler şehir merkezindeki kafeler olsa bile, İzmit’te ve Kocaeli genelinde gidip görülmesi gereken birçok nokta var. Özellikle Kartepe, Kandıra, Gölcük, Karamürsel ve Derince doğal güzelliği ile öğrenciler açısından farklı gezi noktaları olabilir. Tabii aşıklar için Maşukiye’nin önemini de belirtmemiz gerek. Tüm bunlarla birlikte, SEKA Park da öğrenciler için çekici gelen mekanlardan biri, her ne kadar bir İzmir Kordon havasında değilse de, geliştirilmeye açık bir yapısı var. Belki ilerleyen günlerde yeni projelerler bu kısımlar da şehir dinamiğine katkı sunabilir.

KOÜ’nün tarihçesi

Var olduğu zamandan beri birçok değişiklik geçiren ve hatta yüzyılın felaketlerinden biri olan 1999 depremini atlatan Kocaeli Üniversitesi; “Kocaeli Mühendislik ve Mimarlık Akademisi” adı altında 1976 yılında Süleyman Demirelin başbakanlık döneminde kurulmuştur. 1982 yılında üniversite; Yıldız Teknik Üniversitesine bağlanıncaya kadar bu isimle hizmet vermiş ve Makine, Temel Bilimler, Elektrik, Yabancı Dil fakültelerinden öğrenci yetiştirmiştir. 1982’de YTÜ’ye bağlandığında ise genel bir çatı altında “Kocaeli Mühendislik Fakültesi” adını almıştır. Sonraki 10 yıl boyunca gelişimini ve büyümesini devam ettiren Kocaeli Üniversitesi; 1992 yılında ise bugünkü ismini almıştır. 21.yy’a girmek üzereyken 12 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 9 fakülte ile sağlam bir eğitim gücü haline gelen KOÜ, hemen yanı başında meydana gelen bir felaketle büyük yıkım yaşamıştır: 17 Ağustos 1999 depremi… (Hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet diliyoruz.) KOÜ; bu felaket sonrası 3/4 oranında kullanılmaz hale gelmesine rağmen; hiçbir seferberlikten kaçınmayan kadrosu sayesinde çadır ve prefabrik evlerde ders yaparak sadee 1 ay gecikmeyle 99-00 eğitim-öğretim yılına başlamıştır. İlerleyen zaman içinde de Umuttepe Kampüsü başta olmak üzere birçok yeni yapı ile KOÜ eski günlerine kavuşturulmuştur.Günümüzde ise Kocaeli Üniversitesi 12 fakülte, 1 devlet konservatuarı, 20 meslek yüksekokulu, 6 yüksekokul, 3 enstitü ile öğrenci yetiştirmektedir. 2000’den fazlası akademik olmak üzere 4000’e yakın personeli olan KOÜ’nün bugünkü rektörü de Saadettin Hülagü’dür.