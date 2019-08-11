Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 10:44 TSİ- Siyaset G: Dün 10:45 TSİ

Hürriyet'ten Çankaya turu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Ankara Çankaya Belediyesini  ziyaret etti

mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Ankara Çankaya Belediyesini  ziyaret etti.  Belediye Başkanı Alper Taşdelene yapılan ziyaretin ardından Hürriyet Çankaya Belediyesinin projelerini yerinde inceledi. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Cem Güler Dilek Yalçın Nurettin Bulut İzmit Belediyesi birim müdürleri İzmit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner İzmit Belediyesi Koordinatörü Sercan Al ve İzmit Belediyesi meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette Çankaya Belediye Başkan Yardımcıları Nafiz Kaya Gülsün Bor Güner  Lütfü Şervan Yasemin Asil Çankaya Belediyesi birim müdürleri de hazır bulundu.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Başkan Hürriyete yeni görevi için hayırlı olsun temennisinde bulunurken Başkan Hürriyette Başkan Taşdelene ikinci dönemi için hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Başkan Hürriyet Taşdelene İzmitin sembolü olan Pişmaniye ve vazo hediye etti. Ziyaretin ardından başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle toplantıya geçilirken iki belediye arasında fikir alışverişlerinde bulunulup projeler konusunda bilgiler paylaşıldı.

TÜRKİYENİN EN BÜYÜK KREŞİ

Ziyaret ve toplantıların ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkan yardımcıları birim müdürleri meclis üyeleri ve Çankaya Belediyesi birim müdürleriyle projeleri yerinde inceledi. Başkan Hürriyet ilk olarak 200 öğrenci kapasiteli Türkiyenin en büyük kreşi olan Çankaya Belediyesi Masal Kalesi Kreşinde incelemelerde bulundu. 20 sınıfın bulunduğu kreşi inceleyen Başkan Hürriyet Çankaya Belediyesi yetkililerinden kreşle ilgili bilgiler aldı.

KREŞ VE BAKIM EVLERİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Kreş incelemesinde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Bir toplumun gelişmişlik düzeyi kadının toplumdaki yeri ve hak ve özgürlüklerinin düzeyiyle doğrudan orantılıdır. Bizlerde kadınların çalışabilmesi çocuklarımızın fiziksel zihinsel ve duygusal yönden sosyal gelişimlerini sağlayabilmesi Atatürk ilke inkılapları doğrultusunda temel değerleri ve alışkınları kazanması için kreş ve bakım evlerini çok önemsiyoruz dedi.

KÜLTÜR MERKEZİ ZİYARETLERİ

Kreş ziyaretinin ardından Başkan Hürriyet ve beraberindekiler sırasıyla Çankaya Belediyesi sınırları içerisinde bulunan içerisinde nikâh kokteyl ve balo imkânları bulunan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

PARK ZİYARETLERİ

Başkan Hürriyet ve beraberindekiler son olarak toplamda 175 dönüm araziye sahip olan içerisinde oyun alanları evcil hayvan alanları kafeler oturma grupları kamelyalar ve birçok sosyal aktivitenin yer aldığı Zafer Parkı İsmet İnönü Parkı ve Lozan Parkında incelemelerde bulundu. Tüm bu ziyaretlerin ardından İzmitte de bu tür çalışmaların yapılacağının sinyali verildi.

Dün 10:44 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
CHP’li isimden zehir zemberek açıklama! “İçki ve seks…” mask
CHP’li isimden zehir zemberek açıklama! “İçki ve seks…”
Ünlü: İmamoğlu, Kocaeli’nin gelirine göz dikti mask
Ünlü: İmamoğlu, Kocaeli’nin gelirine göz dikti
Ali Babacan, parti çalışmalarını resmen başlattı mask
Ali Babacan, parti çalışmalarını resmen başlattı
Hürriyet'ten Çankaya turu mask
Hürriyet'ten Çankaya turu
Kocaeli vekillerinden Twitter’da söz düellosu mask
Kocaeli vekillerinden Twitter’da söz düellosu
İzmir-İstanbul arasını 3,5 saate düşüren yolun ücreti açıklandı mask
İzmir-İstanbul arasını 3,5 saate düşüren yolun ücreti açıklandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Bilal Erdoğan taktı Onlar “öyle” baktı! mask
Bilal Erdoğan taktı Onlar “öyle” baktı!
İzmit’te doğdu, adına turnuvalar düzenlendi... Şimdi mirasçıları aranıyor mask
İzmit’te doğdu, adına turnuvalar düzenlendi... Şimdi mirasçıları aranıyor
İzmit'te iğrenç olay! Taksici müşterisine tecavüz etti mask
İzmit'te iğrenç olay! Taksici müşterisine tecavüz etti
Aynı yöntemle onlarca esnafı dolandırdılar mask
Aynı yöntemle onlarca esnafı dolandırdılar
Aysel Gümüş, hayatını kaybetti mask
Aysel Gümüş, hayatını kaybetti
3 belediye evrakta sahtecilik yaptı mask
3 belediye evrakta sahtecilik yaptı

GALERİ

İlham geldi, 2 ay içinde 3D yazıcı yaptı mask
İlham geldi, 2 ay içinde 3D yazıcı yaptı
Jandarma, Kandıra sahillerinde atlarla görev yapıyor mask
Jandarma, Kandıra sahillerinde atlarla görev yapıyor
Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177 bin 591 TL para cezası kesildi mask
Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177 bin 591 TL para cezası kesildi
TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı mask
TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı
TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu mask
TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu
TOKİ kurasında çıkınca sevinç gözyaşları döktüler mask
TOKİ kurasında çıkınca sevinç gözyaşları döktüler
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL