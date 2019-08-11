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İYİ Parti Gebze, şehitleri unutmadı

İYİ Parti Gebze İlçe teşkilatı şehitlerin kabrini ziyaret ederek, dua okudu.

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İYİ Parti Gebze İlçe teşkilatı arife gününde şehitlerimizi unutmadı. İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Aşkın Öztürk yönetiminde Gebze şehitliğini ziyaret eden partililer burada şehitlerimiz için okunan Kuran ziyafetine katılıp ardından şehitlerimizin mezarına karanfil bırakarak şehitlerimiz için dua ettiler. Mezarlık ziyaretinde bir araya gelen partililer aziz şehitlerimizi mezarları başında anarken kurban bayram öncesi onları andılar.

ONLAR YAŞIYOR YAŞAYACAKLAR

Güzel ülkemiz için canlarını veren aziz şehitlerimizin her zaman kalbimizde yaşadığını belirten İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Aşkın Öztürk, "Ülkemizin birlik ve beraberliğimizin korunması ve vatan savunması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle bu uğurda çekinmeden korkmadan mücadele ederek yaralanan gazilerimizi minnetle gururlu ailelerini hürmetle anıyoruz.  Bugün mezarlık ziyaretimizde şehitlerimiz adına bir araya geldik onlar için dua ettik şehitlerimiz her zaman kalplerimizin en güzel köşesinde yaşıyor sonsuza kadar yaşayacaklar" şeklinde konuştu.

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