Başkan Kurt, ülkücü şehitleri unutmadı

Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Av. Yunus Emre Kurt, bayram nedeniyle ülkücü şehitler Celil Şaştım, Erhan Cengiz, Yılmaz Taşkın ve Niyazi Şahin'in kabrini ziyaret etti. Daha sonra ülkücü şehitlerin ailelerini ziyaret eden başkan Kurt, ailelerin bayramlarını kutladı. Ülkücü şehitlerin mücadelelerinde yaşadığını belirten başkan Yunus Emre Kurt, ülkücü şehitlerinin anne-babalarını kendi anne babaları gibim gördüklerini söyledi. Kurt, tüm şehitleri minnet ve rahmetle andıklarını belirtirken, gazilere de teşekkürlerini aktardı.