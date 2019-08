TÜPRAŞ, 'En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşu' oldu

Tüpraş Avrupanın en önemli araştırma ve inovasyon programı olan UFUK 2020 kapsamında en başarılı Türk Sanayi Kuruluşu oldu. UFUK 2020 Programında yer alan 11 adet Ar-Ge projesi ile Tüpraş 586 Milyon Avro destek elde etti. UFUK 2020 ile ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu programda yer almanın uzman kişi ve kurumlarla iş birliği yaparak yeni teknolojilerin geliştirilmesinde ve ileri teknolojilere erişimde önemli bir araç olduğuna dikkat çekti.

"DOĞRU ADIMLARIN NETİCESİ"

Yelmenoğlu, "Elde ettiğimiz bu başarı Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında geleceğe yönelik attığımız doğru stratejik adımların bir neticesi. Tüpraş olarak verimlilik çevre ve dijitalleşme odaklı yeni teknolojilere öncelik veriyoruz. Yoğun bir çalışmanın sonucu olan birinciliğimizin arkasında Tüpraşın yetkin araştırmacı ekibi zengin laboratuvar alt yapısı ve etkin kurum içi ve kurumlar arası iş birliği yatıyor" dedi.

"AR-GE ÖNCELİK OLACAK"

Ar-Ge çalışmalarının Tüpraş için öncelikli konulardan biri olmaya devam edeceğini belirten Yelmenoğlu şunları söyledi: Ar-Ge Tüpraş için rekabeti yeniden konumlandıracak bir dönüşüm ve gelişim gücüdür. Ar-Ge gücümüz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şirketimiz için yarattığı katma değerle iş süreçlerimize hız kazandırarak gelecek stratejilerimizi belirlemede lokomotif görevi üstlenmeye devam edecek. UFUK 2020 kapsamında aldığımız teşvikler ise Ar-Ge çalışmalarımıza finansal desteğin ötesinde önemli bir motivasyon unsuru sağlayacak.

DÜNYANIN EN YÜKSEK BÜTÇELI HIBE PROGRAMI

Avrupa Birliği tarafından yürütülen UFUK 2020 dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı olma özelliği taşıyor. Avrupanın bilim ve teknoloji politikalarına yönelik uygulamalara destek sağlamak amacıyla başlatılan program araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirirken üniversite-sanayi iş birliğinin uluslararası ölçekte teşvik edilmesi açısında önem arz ediyor.

ENERJİ, ULAŞIM, SAĞLIK

Program kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri çevre ve hammaddeler enerji, ulaşım, sağlık gibi pek çok farklı alana yönelik proje çağrıları açılıyor. Bu çağrılara büyük ölçekli sanayi kuruluşları KOBİler Ar-Ge merkezleri üniversiteler akademisyenler araştırma merkezleri sivil toplum kuruluşları kamu kurum ve kuruluşları belediyeler TGBler TTOlar kalkınma ajansları teknoloji tabanlı girişimciler uluslararası örgütler ve bilim insanları hibe başvurusunda bulunabiliyor. 2014 yılında başlatılan UFUK 2020 program 80 milyar Euroluk dev bir bütçeyle hayata geçirildi ve Türkiye bu programa 436 milyon Euro katılım payı vererek dâhil oldu.

"ÜLKE AÇISINDAN ÖNEMLİ"

UFUK 2020 Programının Türkiye için önemine ilişkin konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Uluslararası camia ve Avrupa Araştırma Alanı ile daha güçlü bir entegrasyon hedefi doğrultusunda çıktı odaklı büyük bütçeli ve büyük etki yaratacak stratejik Ar-Ge ve inovasyon işbirliklerine yönelim ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda UFUK 2020 Programı Avrupa Araştırma Alanı ile uyum sürecinde kritik konumdadır. UFUK 2020 Programına katılımı artırmak ve programdan elde edilecek kazanımları azami düzeye taşımak için Tüpraşın da bu başarıyı elde ederken başvurduğu ve kullandığı TÜBİTAK UFUK 2020 Destek ve Ödül Programlarımızdan kurum ve kuruluşlarımızın faydalanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra araştırmacılarımız TÜBİTAK UFUK 2020 Ulusal Koordinasyon Ofisimizden gerek başvuru öncesinde gerekse projeleri yürütürken her türlü desteği alabilmektedir. Tüpraşın UFUK 2020 Programında en başarılı Türk sanayi kuruluşu olması gurur vericidir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

TÜPRAŞIN UFUK 2020 HIBE PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK ALDIĞI PROJELER:

SAFEAST: Continuous structural condition tank integrity monitoring of Above Ground Storage Tanks 2015-2017 Korozyon Takibi için Tank Taban Kalınlıklarının Yenilikçi Yöntemlerle Ölçülmesi IPERM: Guided wave monitoring tool 2016-2019 - Boru Hatlarındaki Korozyonun Yenilikçi Tahribatsız Muayene Yöntemleri ile Ölçülmesi INTEGROIL: Demonstration of a Decision Support System for a Novel Integrated Solution aimed at Water Reuse in the OilGas Industry 2106-2019- Petrol ve Doğalgaz Sektörüne Yönelik Yenilikçi Bütünleşik Atık Su Arıtım ve Karar Destek SistemlerininGeliştirilmesi FUDIPO: Future Directions of Production Planning and Optimized Energy and Process Industries 2016-2020- Proses Endüstrilerinde Üretim Planlama ve Enerji Optimizasyonu Yenilikçi Yaklaşımların Geliştirilmesi INDUS3ES: Industrial Energy and Environment Efficiency 2015-2019 - Absorbsiyonlu Isı Dönüştürücüsü AHT Teknolojisi Kullanılarak Endüstriyel Süreçlerden Çıkan Atık Isının Geri Kazanımı BIZEOLCAT: Bifunctional Zeolite based Catalysts and Innovative process for Sustainable Hydrocarbon Transformation 2019-2023- Zeolit Tabanlı Katalizörler ile Sürdürülebilir Hidrokarbon Dönüşümü için Yenilikçi Proseslerin Geliştirilmesi BAMBOO: Boosting new Approaches for flexibility Management By Optimizing process Off-gas and waste use 2018-2022 Proses Endüstrilerinde Enerji Verimliliği ve Kaynak Korunumu İçin Yenilikçi Teknolojilerin ve Optimizasyon Sistemlerinin Geliştirilmesi MOF4AIR: Metal Organic Frameworks for carbon dioxide Adsorption processes in power production and energy Intensive industRies 2019-2023 Enerji Üretim Tesislerinde ve Enerji Yoğun Endüstrilerde Metal Organik Yapılar Kullanılarak Karbondioksit Tutma Proseslerinin Geliştirilmesi COZMOS: Efficient CO2 conversion over multisite Zeolite-Metal nanocatalysts to fuels and OlefinS 2019-2023- Zeolit Tabanlı Katalizörler ile Karbondioksitin Değerli Ürünlere Dönüşümü için Yenilikçi Proses Geliştirilmesi FACT-LOG: Energy-aware Factory Analytics for Process Industies 2019-2023 - Proses Endüstrilerinde Enerji Duyarlı Bilişsel Dijital İkiz Kullanımı MACBETH: Membranes And Catalysts Beyond Economic and Technological Hurdles 2019-2024 Proses Endüstrileri için Yenilikçi Katalitik Membran Reaktörlerin Geliştirilmesi