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Dün 11:26 TSİ- Siyaset G: Dün 13:10 TSİ

İşte Büyükakın'ın maaşı

Yeni Şafak'taki Ahmet Ünlü mahlaslı yazar, hangi belediye başkanının ne kadar maaş aldığını yazdı

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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Yeni Şafak gazetesinin Ahmet Ünlü mahlaslı yazarı, bugünkü yazısında belediye başkanlarının kanuna göre ne kadar maaş aldıklarını köşesine taşıdı.

Belediye başkanlarının nüfusa göre maaşlarının belirlendiğini hatırlatan Ahmet Ünlü, nüfusu 2 milyondan fazla olan illerdeki belediye başkanlarının maaşlarının brüt 32 bin 161 TL olduğunu, nüfusu 10 bine kadar olan beldelerde ise maaşın 10 bin 8 TL olduğunu yazdı. Bu maaşlara ek ödemelerinde olduğuna da dikkat çeken Ahmet Ünlü mahlaslı yazar, “Özellikle belediye şirketlerinin yönetim kurulu başkanlıklarından alınan ücretler oldukça yüksek olabilmektedir” diye yazdı.

İşte Yeni Şafak’taki Ahmet Ünlü mahlaslı yazarı yazısı:

“Son dönemlerde belediye başkanlarının aldıkları maaşlar ve ilave ödemeler merak konusu haline gelmiştir. Acaba onlarda memurlar gibi mi ücret alıyor ya da onların maaş hesabı farklı mıdır? Nüfus rakamlarının maaşa etkisi var mıdır? Bu sorular ışığında 2019 yılı Temmuz ayı sonrasında belediye başkanlarına ödenecek maaşları açıklayacağız.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanının özlük hakları” başlıklı 39’uncu maddesinde aynen; “Belediye başkanına nüfusu; a) 10.000’e kadar olan beldelerde 70.000, b) 10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 80.000, c) 50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 100.000, d) 100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde 115.000, e) 250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde 135.000, f) 500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 155.000, g) 1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 190.000, h) 2.000.001’den fazla olan beldelerde 230.000 gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir.

Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi beldelerde bu ödeneğin hesaplanmasında (c) bendinde belirtilen gösterge rakamı esas alınır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usûllere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır” hükmüne yer verilmiştir.

Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 03.01.2014 tarihli ve 54 sayılı Mali ve Sosyal Haklara ilişkin yayımlanan genelgenin 10’uncu maddesi uyarınca 5393 sayılı Kanun’un 39 ve 32’nci maddelerine atfen belediye başkan ödenekleri tespitinde gösterge rakamlarına 2.280 rakamının eklenmek suretiyle belediye başkan ödeneklerinin hesaplanacağı ve dolayısıyla belediye meclis üyelerinin huzur haklarının da bu meyanda düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümler çerçevesinde, nüfusu 2.000.001’den fazla olan belediyelerdeki belediye başkanlarına 232.280 * 0,138459 = 32.161 TL brüt ücret ödenecektir. Nüfusu 10.000’e kadar olan beldelerde ise 72.280 * 0,138459 = 10.008 TL brüt ücret ödenecektir.

BÜYÜKAKIN NE KADAR ALIYOR?

Ahmet Ünlü adlı yazarın aktardığı verilerin birbirine çarpılması sonucu, nüfusu 1,78 milyon olan Kocaeli'nin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da aldığı aylık brüt ücret ortaya çıkıyor. Buna göre, 190,000x0,138459= 26,30721 TL yapıyor. 

Dün 11:26 TSİ - Siyaset

Muhabir Barış Yahya Çinçin

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Yorumlar

(2)
01

İzmitli - Soyadını imamoğlu yapanın maaşı ne kadarmış? Neden imamoğlu, neden menfaatoğlu değil? Menfaat daha uygun olurmuş. İmamın ardına saklanmak niye? Papaoğlu olabilirmiş. Konstantinoğlu olabilirmiş. İmamoğlu soyadı sırıtmış. Eski davaları örtbas etmek için yapılmış bir taşla kuş katliamı. Ayaklarına dolaşır inşaAllah.

Yanıtla . 5Beğen . 16Beğenme 11 Ağustos 12:50
04

Izmitli - @İzmitli 01 nolu yoruma cevabı: Kilicdarogluda ayni birsey gizliyorlar......

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Ağustos 23:24
03

Vatandaş - @İzmitli 01 nolu yoruma cevabı: İnsanlara soyadı veya etnik kimliği üzerinden saldırmayı dalga geçmeyi LÜTFEN bırakın

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 11 Ağustos 15:39
02

Hürriyet Adıgüzel - @İzmitli 01 nolu yoruma cevabı: Kişiliğini ve beyninin kiralık olduğunu bu mübarek gün de belli etmişsin. Konu maaşlar. Siz neden bahsediyorsun. Allah akıl fikir versin.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 11 Ağustos 13:24

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