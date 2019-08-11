Kurban Bayramı'nın ilk gününde aldıkları kurbanlıkları kesmek isteyenler, kesim yerlerini doldurdu. Kesim yerlerinde, hayvanları kesmeye çalışan kişilerden birkaçı, kurbanlıklarının darbeleri ve bıçakla yaralandı. Bıçakla ellerini, kollarını ve bacaklarını kesenler kendi imkanlarıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralılarının büyük çoğunluğu yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken, bazıları ise müşahede altına alındı. Kurban keserken yaralananlar hastane çıkışında bundan böyle daha dikkatli olacaklarını söyledi.
Dün 11:45 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 11:46 TSİ
İzmit'te acemi kasaplar hastaneleri doldurdu
İzmit'te, kurban kesimi sırasında hayvanların darbeleri ve bıçakla yaralanan acemi kasaplar, hastanelerde tedavi gördü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz