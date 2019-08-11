Kent protokolü şehitleri unutmadı

Vali Hüseyin Aksoy, Kurban Bayramı dolayısıyla Bağçesme ve Polis Şehitliğini ziyaret ederek, şehit aileleriyle bayramlaştı. Şehitlik Ziyaretine Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra; Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Müftüsü Sinan Cihan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Haluk Saygılı, daire müdürleri, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık ve şehit aileleri katıldı.

ŞEHİTLERİ ANDI

En değerli varlıklarını, canlarını bu ülke için veren şehitlerimize devlet ve millet olarak şükran duygularını ifade etmek üzere bugün şehitlikte bulunduklarını belirten Vali Hüseyin Aksoy; “Bugün Arefe günü ve şehitlerimiz için buradayız. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kurban Bayramı dostlukların pekiştiği, küskünlüklerin ortadan kalktığı özel ve anlamlı günler olarak değerlendirebileceğimiz bir bayramımız. Bu anlamda hereksin bayramını yürekten kutluyor, sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum. Zaman zaman istisnada olsa Bayram sabahları silah atımına tanklık ediyoruz. Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum; sevincimizi silah atarak ortaya koymamalıyız. Kaza ve ölümler meydana geliyor, bunlara müsaade etmemeliyiz. Bu anlamda herkesi sağ duyulu bir şekilde, bayramın ruhuna uygun bir şekilde bayramı kutlamaya davet ediyorum. Diğer bir önemli hususta en fazla karşı karşıya kaldığımız durumlardan birisi de trafik kazalarıdır. Trafik kaza nedenlerine baktığımızda da özellikle kurallara uymama ortaya çıkıyor. Bütün yolculardan, sürücülerden emniyet kemelerini takmalarını özellikle istirham ediyor, kurallara uymalarını talep ediyorum. Bayram günü hüzünlü gün haline dönüşmesin, can kaybı mal kaybı yaşamayalım ve bayramı bayram tadında yaşayalım.” dedi.

ŞEHİTLER İÇİN KUR'AN OKUNDU

Bağçeşme Şehitliği ve ardından Polis Şehitliğini ziyaret ederek, karanfiller bırakan Vali Hüseyin Aksoy, Şehit ailelerinin Kurban bayramlarını tebrik ederek, onlarla yakından ilgilendi. Ziyaret, Yeni Cuma Camii İmamı Ali Gülmez ve Topçular Ulu Camii İmamı Hikmet Akçay’ın şehitlerimiz için okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Sinan Cihan’ın yaptığı dualarla sona erdi.