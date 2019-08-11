Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 12:06 TSİ- Gündem G: Dün 12:07 TSİ

Kent protokolü şehitleri unutmadı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kurban Bayramı Dolayısıyla Bağçeşme Ve Polis Şehitliğine Ziyarette Bulundu.
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Vali Hüseyin Aksoy,  Kurban Bayramı dolayısıyla Bağçesme ve Polis Şehitliğini ziyaret ederek, şehit aileleriyle bayramlaştı. Şehitlik Ziyaretine Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra; Deniz Eğitim  ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Müftüsü Sinan Cihan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Haluk Saygılı, daire müdürleri, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık ve şehit aileleri katıldı.

ŞEHİTLERİ ANDI 

En değerli varlıklarını, canlarını bu ülke için veren şehitlerimize devlet ve millet olarak şükran duygularını ifade etmek üzere bugün şehitlikte bulunduklarını belirten Vali Hüseyin Aksoy; “Bugün Arefe günü ve şehitlerimiz için buradayız. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kurban Bayramı dostlukların pekiştiği, küskünlüklerin ortadan kalktığı özel ve anlamlı günler olarak değerlendirebileceğimiz bir bayramımız. Bu anlamda hereksin bayramını yürekten kutluyor, sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum. Zaman zaman istisnada olsa Bayram sabahları silah atımına tanklık ediyoruz. Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum; sevincimizi silah atarak ortaya koymamalıyız. Kaza ve ölümler meydana geliyor, bunlara müsaade etmemeliyiz. Bu anlamda herkesi sağ duyulu bir şekilde, bayramın ruhuna uygun bir şekilde bayramı kutlamaya davet ediyorum. Diğer bir önemli hususta en fazla karşı karşıya kaldığımız durumlardan birisi de trafik kazalarıdır. Trafik kaza nedenlerine baktığımızda da özellikle kurallara uymama ortaya çıkıyor. Bütün yolculardan, sürücülerden emniyet kemelerini takmalarını özellikle istirham ediyor, kurallara uymalarını talep ediyorum. Bayram günü hüzünlü gün haline dönüşmesin, can kaybı mal kaybı yaşamayalım ve bayramı bayram tadında yaşayalım.” dedi.

ŞEHİTLER İÇİN KUR'AN OKUNDU 

Bağçeşme Şehitliği ve ardından Polis Şehitliğini ziyaret ederek, karanfiller bırakan Vali Hüseyin Aksoy, Şehit  ailelerinin Kurban bayramlarını tebrik ederek, onlarla  yakından ilgilendi. Ziyaret, Yeni Cuma Camii İmamı Ali Gülmez ve Topçular Ulu Camii İmamı Hikmet Akçay’ın şehitlerimiz için okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Sinan Cihan’ın yaptığı dualarla sona erdi.

Dün 12:06 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Ersoy Kandemir - Allah gani gani rahmet eylesin,ruhları şad olsun,şehitlerimizi anan devletimizden de Alllah razı olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Ağustos 14:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hürriyet, kendisini eleştiren kullanıcıyı engelledi mask
Hürriyet, kendisini eleştiren kullanıcıyı engelledi
İzmitin dört bir yerinde çalışma var mask
İzmitin dört bir yerinde çalışma var
Daha önce hiç görmemiştik... İzmit Körfezi’nin bugün bir misafiri vardı mask
Daha önce hiç görmemiştik... İzmit Körfezi’nin bugün bir misafiri vardı
İmamoğlu, AKP'li ismi müdür olarak atadı mask
İmamoğlu, AKP'li ismi müdür olarak atadı
Sukay’daki patlama alacak verecek meselesi yüzünden değil mask
Sukay’daki patlama alacak verecek meselesi yüzünden değil
Geleceğimize kıymayalım! mask
Geleceğimize kıymayalım!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Bilal Erdoğan taktı Onlar “öyle” baktı! mask
Bilal Erdoğan taktı Onlar “öyle” baktı!
İzmit’te doğdu, adına turnuvalar düzenlendi... Şimdi mirasçıları aranıyor mask
İzmit’te doğdu, adına turnuvalar düzenlendi... Şimdi mirasçıları aranıyor
İzmit'te iğrenç olay! Taksici müşterisine tecavüz etti mask
İzmit'te iğrenç olay! Taksici müşterisine tecavüz etti
Aynı yöntemle onlarca esnafı dolandırdılar mask
Aynı yöntemle onlarca esnafı dolandırdılar
Aysel Gümüş, hayatını kaybetti mask
Aysel Gümüş, hayatını kaybetti
3 belediye evrakta sahtecilik yaptı mask
3 belediye evrakta sahtecilik yaptı

GALERİ

İlham geldi, 2 ay içinde 3D yazıcı yaptı mask
İlham geldi, 2 ay içinde 3D yazıcı yaptı
Jandarma, Kandıra sahillerinde atlarla görev yapıyor mask
Jandarma, Kandıra sahillerinde atlarla görev yapıyor
Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177 bin 591 TL para cezası kesildi mask
Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177 bin 591 TL para cezası kesildi
TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı mask
TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı
TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu mask
TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu
TOKİ kurasında çıkınca sevinç gözyaşları döktüler mask
TOKİ kurasında çıkınca sevinç gözyaşları döktüler
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL