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Babacan'ın ve Davutoğlu'nun alacağı oy oranı kaç

Meclis’te, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu kanadında kurulması planlanan yeni partilerin oy oranlarına yönelik dikkat çeken kulislerin konuşulduğu aktarıldı...
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Meclis’te, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu kanadında kurulması planlanan yeni partilerin oy oranlarına yönelik dikkat çeken kulislerin konuşulduğu aktarıldı.

Gazete Duvar’da yayımlanan "Duvar arkası" yazısında, “Her iki parti kuruluşu için de sonbahar ayları işaret edilirken ilk kamuoyu anketleri de gelmeye başladı” denilirken şu ifadelere yer verildi:

“Meclis kulislerinde konuşulan bir ankete göre bugün seçim olsa AK Parti yüzde 39, CHP yüzde 27, HDP yüzde 11, İYİ Parti yüzde 10.1, MHP 9.9 görünüyor. Olası iki partinin kurulması durumunda ise Babacan’ın yüzde 8, Davutoğlu’nun yüzde 3 civarında oy alacağı ön görülüyor. Peki yeni oluşumların alacağı oylar hangi partilerden gelecek? Tablo ilginç. Beklendiği gibi yeni oluşumlara en çok oy 4-5 puanla AK Parti’den geliyor. Ama İYİ Parti, CHP ve MHP’de de 1.5-2 puanlık düşüşler görülüyor. Yeni partilerin etkilemediği parti ise şimdilik HDP. Partilerin kurulup kadrolarının ortaya çıkmasıyla nasıl bir tablonun oluşacağı merak konusu. Ama siyasetin önümüzdeki aylarda yeniden şekilleneceğini bugünden söylemek mümkün.”

Odatv.com 

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Yorumlar

(3)
03

Erol Demirbek - DEMEK Kİ BİR BOŞLUK VAR VEYA BOŞLUK OLMA İHTİMALİ VAR Kİ. BU AKP LİLER YENİ PARTİLER KURUP BOŞLUKLARI KAPTIRMAMAK İSTİYORLAR . SONUÇTA BU 2 YENİ PARTİ AKP İLE İTTİFAKTA ANLAŞIR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Ağustos 18:55
01

İzmitli - Tam bir komedi bunlar yaa! Millete eğlence lazım diye duyum aldılar demek ki!

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 11 Ağustos 14:11
02

Vatandaş - @İzmitli 01 nolu yoruma cevabı: Aynen millete eğlence lazım dı o da cumhur başkanı damadını ekonomi bakanı yaptı millete eğlence çıktı

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 11 Ağustos 15:41
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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